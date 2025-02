o que pode e não pode levar para a prova

Instituto Nacional do Semiárido é sediado em Campina Grande.

As provas objetivas do concurso do Insa (Instituto Nacional do Semiárido) serão aplicadas no próximo domingo (23). Pensando nisso, o Jornal da Paraíba reuniu todas as principais informações sobre o assunto, como os horários e o que pode e não pode ser levado para o certame.

As provas serão aplicadas no turno da tarde e terão duração de cinco horas. Confira o cronograma abaixo:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões 13h

Começo das provas: 13h30

O que pode ou deve ser levado

A recomendação do edital é que o candidato chegue ao local de prova com uma hora de antecedência com:

Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente

Comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição

Documento de identidade original

Serão considerados documentos de identidade as carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional; passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador e carteiras nacionais de habilitação.

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deve entregar à equipe de aplicação o registro da ocorrência em órgão policial expedido, no máximo, 90 dias antes da data das provas.

O que não pode ser levado

Não será permitido o uso de lápis, marca-texto ou borracha durante a aplicaão das provas.

Também não será permitido que o candidato use calculadoras, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido com aparelhos eletrônicos, acessórios de chapelaria e qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, a exemplo de garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos.

Não será permitida também a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas.

Enquanto estiver na sala de provas, o celular e qualquer outro equipamento eletrônico do candidato devem ficar desligados e dentro de uma embalagem porta-objetos lacrada.

A embalagem porta-objetos lacrada e identificada pelo candidato deve ficar embaixo da carteira até o fim das provas.

Concurso do Insa

Ao todo, foram abertas 19 vagas para contratação imediata em Campina Grande, além de formação de cadastro de reserva.

O salário básico é R$ 6.710,29, mas pode chegar a R$ 14.274,53, dependendo da titulação do candidato.

Existem vagas para pesquisador adjunto 1 (exlusivo para doutores) e vagas para tecnologista pleno 2 (para doutores, para mestres com pelo menos cinco anos de experiência na área de atuação e para especialistas com pelo menos oito anos de atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico).

Já as provas objetivas e discursivas estão previstas para 23 de fevereiro de 2025. Para quem for aprovado nessa primeira fase, haverá ainda uma prova oral, uma defesa pública de memorial e uma avaliação de títulos. As datas de aplicação das últimas etapas ainda não foram publicadas.

Confira a relação de vagas do concurso do Insa

Pesquisador adjunto 1:

Biodiversidade – 1 vaga

Ciência e tecnologia de alimentos – 1 vaga

Desertificação – 1 vaga

Energia – 1 vaga (para pessoas negras)

Gestão da informação e popularização do conhecimento – 1 vaga

Recursos hídricos – 1 vaga

Sistema de produção animal – 1 vaga (para pessoas com deficiência)

Sistema de produção vegetal – 1 vaga (para pessoas negras)

Solos e mineralogia – 2 vagas

Tecnologista pleno 2: