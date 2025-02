Quem é Gabriel Popó, atacante ex-Sousa que morreu em alojamento de clube paulista

Neste domingo, o futebol brasileiro foi surpreendido com mais uma morte precoce de um jogador de futebol por conta de problemas cardíacos. O ex-meia do Sousa, Gabriel Popó, que estava no XV de Jaú, foi encontrado morto por um companheiro no alojamento do clube paulista. Nesta segunda-feira, o Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o jogador Gabriel Popó morreu por infarto agudo do miocárdio.

Reprodução / Instagram

Gabriel Protásio Gomes, conhecido como Gabriel Popó, nasceu em 19 de novembro de 1998, em Marília, interior de São Paulo. Ele era pai de uma menina de quatro anos. Apesar de paulista, o jogador iniciou sua trajetória no futebol nordestino, em 2016 pelo São José-MA. Ainda no mesmo ano, passou pelo time sub-19 do Moto Club e pelo Marília, clube de sua cidade natal.

Ao longo de sua carreira, vestiu as camisas ainda de Timon-MA, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Sousa. No clube paraibano, atuou na Série D do Campeonato Brasileiro em 2023. Fez nove partidas e marcou um gol.

Embora tenha nascido no interior de São Paulo, Gabriel construiu sua trajetória no futebol nordestino. Pelo Sampaio Corrêa, chegou ao time profissional, onde disputou 21 partidas entre 2021 e 2022, marcando dois gols. Posteriormente, foi emprestado ao Santa Cruz, onde entrou em campo nove vezes.

O meia ainda vestiu as camisas de Linense e Boa Esporte, antes de ser anunciado pelo XV de Jaú, onde fez um jogo pela Série A3 do Campeonato Paulistas. Ele entrou no decorrer do jogo contra o Bandeirante-SP, que terminou empatado sem gols.

