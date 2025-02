assista ao vivo no Jornal da Paraíba

Nacional de Patos e Auto Esporte-PB medem forças neste domingo (16), em jogo atrasado válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2025. A bola vai rolar às 17h, no Estádio José Cavalcanti. O duelo entre Canário e Macaco Autino é um confronto direto na briga contra o rebaixamento; quem vencer pode encaminhar a permanência na elite do futebol da Paraíba. O Alviverde vem de um empate diante do Serra Branca por 2 a 2. O Alvirrubro também chega após empatar contra o Pombal por 1 a 1. Saiba como acompanhar com imagens, através do pay-per-view do Jornal da Paraíba.

Nacional de Patos e Auto Esporte-PB se enfrentam neste domingo (16), pelo Campeonato Paraibano, com transmissão exclusiva do Jornal da Paraíba. Arte: Cisco Nobre

Paraibano 2025 no Jornal da Paraíba: conheça os planos

Jogo Individual

O plano Jogo Individual é aquele para a torcida paraibana acompanhar o jogo da rodada. Por R$ 24,90, você garante uma partida do Campeonato Paraibano 2025, que fica a sua escolha. Basta acessar o site NESTE LINK e escolher o jogo que deseja assistir.

Meu Time

No plano Meu Time, a torcida paraibana pode acompanhar a jornada do clube do coração da 1ª rodada até a consagração com o título. Por R$ 94,70, você garante os jogos do seu time. Basta preencher o cadastro NESTE LINK e selecionar o clube disponível para acompanhar os confrontos.

Sócio Paraibano

Por fim, o plano Sócio Paraibano chega com a maior oferta de jogos do Campeonato Pararaibano 2025. Por R$ 289,90, você garante os principais jogos do estadual. CLIQUE AQUI!

