Prefeitura afirma que segurança é um dos principais pilares para receber turistas durante o Carnaval

O período de prévias e Carnaval da Capital paraibana, que já começa na próxima sexta-feira (14), com desfile de bloco na Via Folia, promete ser um dos mais seguros dos últimos anos. Para garantir a tranquilidade dos foliões, foi lançado nesta terça-feira (11) o planejamento operacional para o período de festejos carnavalescos 2025 em toda a Paraíba, que inclui o Folia de Rua e Carnaval Tradição.

O trabalho será coordenado pela Secretaria da Segurança e Defesa Social da Paraíba (Sesds), que contará com os efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, além dos órgãos municipais, como a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Guarda Civil Metropolitana, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), entre outras secretarias.

A Prefeitura de João Pessoa celebra a parceria com o Governo do Estado, no sentido do trabalho conjunto para tornar a presença dos turistas ainda mais seguro durante a programação do projeto ‘Folia em Sol Maior’. O secretário de Turismo da Capital (Setur), Vitor Hugo, e o secretário-executivo, Daniel Rodrigues, participaram do evento. O gestor afirmou que essa parceria é fundamental para prevenir qualquer tipo de incidente que venha ocorrer não apenas com os turistas, mas, sobretudo, com os paraibanos que prestigiam os festejos carnavalescos. “A operação de segurança nesse período é para todos, indistintamente, e fundamental para tornar o ambiente das festas ainda mais seguro”, ressaltou Vitor Hugo.

Daniel Rodrigues destacou, em especial, o trabalho de prevenção durante os cinco dias do Via Folia, projeto cultural que levará para a avenida Epitácio Pessoa cerca de 5 mil foliões dentro dos blocos com trios elétricos, e mais de 300 mil pessoas fora das cordas, por noite. A estimativa é de que mais de 1,5 milhão de foliões participem do evento, que terá início nesta sexta-feira (14), com o Bloco Vumbora, puxado pelo cantor baiano Bell Marques. Serão 3 km de percurso, que deverá ser feito em seis horas até a orla marítima. O projeto vai gerar 5 mil empregos diretos e indiretos.

Carnaval seguro – De 14 de fevereiro a 5 de março, o efetivo das forças de segurança será empregado com uso de mais de 2,8 mil viaturas. O trabalho contará com a tecnologia dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), através do monitoramento de 1.439 câmeras, sendo 54 na Via Folia e entorno. Uma câmera de alta resolução e Inteligência Artificial será utilizada no percurso da festa em João Pessoa.

Ainda de acordo com o planejamento, haverá um patrulhamento aéreo realizado pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) e o uso de 28 drones das polícias e bombeiros.

Somente na Via Folia serão empregados 667 policiais militares, 470 bombeiros militares e 2.667 policiais civis nos dias mais movimentados. Nas Muriçocas do Miramar, maior bloco do pré-carnaval da Capital, serão 700 policiais militares e 100 bombeiros militares. O percurso vai contar com delegacias móveis e com reforço de delegacias especializadas, como a de Crimes Contra a Pessoa (DCCPES), Crimes Contra o Patrimônio (DCCPAT), Repressão ao Crime Organizado (Draco) e de Atendimento à Mulher (Deam).