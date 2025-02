George e Andressa se destacam na 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi concluída nesse domingo (9), na cidade de Navegantes, em Santa Catarina. O evento marcou o início da parceria entre o paraibano George Wanderley e o sul-mato-grossense Saymon Barbosa, que garantiram a medalha de ouro. Já a paraibana Andressa Wanderley disputou a categoria Aberto do Adulto e conquistou a prata com a sergipana Tainá Bigi.

Paraibano George Wanderley ao lado da sua dupla Saymon Barbosa. (Foto: Dhavid Normando/CBV)

A parceria entre George e Saymon começou em dezembro de 2024, quando o paraibano encerrou a dupla com o capixaba André Stein. Apesar do pouco tempo juntos, os atletas fizeram bonito na 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e garantiram o lugar mais alto no pódio ao vencerem a dupla Adrielson e Arthur por 2 a 0, com sets de 21/18 e 23/21.

Já Andressa conseguiu chegar à final da categoria Aberto do Adulto, mas não conquistou a medalha de ouro. A paraibana tem como parceira a sergipana Tainá Bigi, dupla que foi retomada em julho do ano passado. As atletas já haviam atuado juntas em 2015, quando estavam no início da carreira. No Aberto, Andressa e Tainá foram superadas pelas cariocas Carol Sallaberry e Marcela por 2 a 1, com sets de 23/21, 12/21 e 15/12.

Andressa Wanderley e Tainá Bigi ficaram com a prata na categoria Aberto do Adulto. (Foto: Arquivo pessoal)

A 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia acontecerá entre os dias 2 e 6 de abril, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O torneio é dividido em cinco fases e vai até o mês de julho. No Nordeste, a única cidade a receber o evento será Aracaju (SE), entre 14 e 18 de maio.

