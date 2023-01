Doce Mel x Bahia de Feira: ASSISTA AO VIVO COM IMAGENS BAIANÃO, Campeonato Baiano de 2023, HOJE (21/01), PALPITES

BAIANÃO 2023 AO VIVO, ONLINE E GRÁTIS? SAIBA TUDO! A partida Doce Mel x Bahia de Feira Acontece HOJE (21/01) às 16 hs, O mandante da partida é o Doce Mel que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Baiano de 2023.

AO VIVO E PRÉ-JOGO 16:00 Doce Mel x Bahia de Feira Rodada 3 COM IMAGENS

PALPITES

16:00 Doce Mel 0 x 2 Bahia de Feira Rodada 3

A TVE anunciou a renovação do acordo nesta segunda-feira, 15, com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), para transmitir, com exclusividade, a edição de 2022 do Campeonato Baiano de Futebol. Os canais digitais do Vitória do Bahia, e de outros clubes também farão a transmissão do Baianão de 2023. Os jogos que serão abertos no Youtube serão transmistidos ao vivo no MRNews. Assim sendo, o Baianão de 2023 poderá ser assistido no MRNews. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

TVE anuncia transmissão exclusiva do Baianão ▶⚽

A #TVEBahia e a Federação Bahiana de Futebol @FBFoficial anunciam nesta segunda-feira (15) parceria para a transmissão do Campeonato Baiano de Futebol – temporadas 2021 e 2022. #BaianãoNaTVE pic.twitter.com/0yt0FWznTS

— TVE Bahia (@tvebahia) February 15, 2021

Onde assistir o Doce Mel x Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano HOJE (21/01)

Todos os jogos principais dos grandes da Bahia serão transmitidos pela TVE. Aqui no MRNews você também poderá acompanhar alguns jogos. Também, nos canais digitais de alguns do clubes, como Bahia e Vitória, também transmitirão ao vivo os jogos do Campeonato Baiano.

Início do Campeonato Baiano 2023 com os grandes de Salvador

Campeonato Baiano começou com partida do Bahia.

A emissora, TVE, transmite o primeiro jogo nesta terça-feira (10) entre Itabuna e Jacobinense, a partir das 21h30, direto do Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Completando a primeira rodada, na quarta-feira (11), a TVE exibe Bahia e Juazeirense, às 19h15, no Estádio Roberto Santos e Barcelona e Atlético, às 21h30, em Vitória da Conquista. Na quinta-feira (12), da Arena Cajueiro, em Feira de Santana, a emissora vai mostrar a partida entre Bahia de Feira e Vitória, às 19h15, seguida de Doce Mel e Jacuipense, em Pituaçu, às 21h30.

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS CAMPEÃO de 2021

A história do Baianão

O campeonato do atual estado da Bahia é disputado desde 1905 e o grande campeão na história é o Bahia, com 19 títulos. Já o arqui-rival Vitória, tem 29 títulos. Mas, o atual campeão é o Bahia que agora busca o TETRA-CAMPEONATO em 2021.

O Campeonato Baiano de 2021 foi, assim como os demais campeonatos estaduais no Brasil e mundo a fora, interrompido pela pandemia e voltou em final de julho, mas claro, sem nenhum público nos estádios. O campeão foi o Atlético-BA que venceu por 3×2 o rival Bahia de Feira.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: