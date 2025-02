Primeira reunião do ano marca os 30 anos de criação do Comtur em Bonito

Por MRNews



O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Bonito completa 30 anos em 2025, data que foi lembrada durante a primeira reunião ordinária do ano, realizada na tarde desta quarta-feira (5). A vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori parabenizou os presentes e destacou a importância do Conselho para o coletivo e desenvolvimento do turismo em Bonito.

“Avançamos muito no turismo de Bonito nas últimas três décadas, seja com a criação do voucher único, dos protocolos de segurança, do Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo, como também na estruturação física dos atrativos, agências, rede hoteleira, gastronomia e infraestrutura urbana, para receber os visitantes. E isso é um mérito compartilhado entre o Poder Público e Privado, com participação ativa e fundamental do Comtur”, detalhou.

A secretária também apresentou o Relatório de Ações de 2024 da Secretaria de Turismo, destacando o 18º prêmio de Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil, a participação em eventos internacionais de promoção do turismo, como a ITB Berlim, a AdventureELEVATE América, em Quito, no Equador – onde também foi anunciado a escolha de Bonito para ser sede do Adventure ELEVATE 2025, conferência internacional sobre ecoturismo, organizada pela Adventure Travel Trade Association (ATTA), a promoção de eventos e festivais locais, como Festival da Cerveja e Festival da Guavira, além de apoio ao Festival de Inverno e a continuidade do Programa de Capacitação para o Turismo, que desde sua criação, já preparou mais de 2 mil pessoas no município.

Durante a reunião também foi realizada a Eleição da Mesa Diretora, no qual foram eleitos Lucas Alves Ferreira (Atratur) como Presidente e Karin Fernanda Schwambach, como Vice-presidente.