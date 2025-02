Inscrições para a Corrida do Consumidor 2025 já estão abertas e evento ocorre no dia 22 de março

09/02/2025 |

A Corrida do Consumidor 2025, que vai ocorrer no dia 22 de março como parte das comemorações do Dia Mundial do Consumidor, já está com as inscrições abertas, através deste site. A segunda versão do evento esportivo promovido pela Prefeitura de João Pessoa terá percursos de 5 km e 10 km, com saída do Busto de Tamandaré, às 20h30. Serão disputadas três categorias: Geral (masculino e feminino), PCD Cadeirante e PCD Não Cadeirante.

O mês de março será todo de comemorações, com a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa promovendo várias ações pela passagem do Dia Mundial do Consumidor, comemorado no dia 15. “Na nossa Capital, a data será lembrada também com muita saúde, esporte e alegria. Uma verdadeira confraternização”, salienta o secretário do Procon-JP, Rougger Guerra.

O titular do Procon-JP explica que o objetivo da Corrida do Consumidor é promover a prática esportiva e ressaltar a importância do consumo consciente e da proteção ao consumidor, lembrando de várias maneiras a importância da data. “Queremos destacar o compromisso do Procon-JP em zelar não apenas pelos direitos do cidadão enquanto consumidor, mas também estimular um estilo de vida mais saudável através das atividades físicas”, ressaltou.

Outras ações – Rougger Guerra acrescenta que o mês de março terá uma extensa programação para comemorar o Dia Mundial do Consumidor. “A programação completa será divulgada em breve, mas já adianto que o consumidor será contemplado com negociação de dívidas bancárias, ações voltadas para a mulher e o lançamento de mais um programa para estudantes da rede municipal, entre outras atividades”, disse.