Sambista e compositor Kojak do Banjo agita o Sabadinho Bom neste final de semana

Uma festa com muito samba e chorinho para pessoas de todas as idades é a proposta do sambista e compositor Kojak do Banjo que se apresenta no Sabadinho Bom, deste final de semana. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), o evento acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“O Sabadinho Bom faz parte da nossa política de cultura de maneira estrutural, como forma de valorizar os artistas locais. Nós sempre primamos pela diversidade desses artistas. Para você ter uma ideia, no último ano nós fizemos 48 edições do Sabadinho Bom sempre com um convidado novo a cada semana, então estamos nos movimentando e estimulando o mercado da música de João Pessoa”, disse o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Além de fortalecer a cultura musical, o evento também estimula a economia em torno do Centro Histórico. “O evento beneficia o comércio ambulante, bares, restaurantes e cafés que existem no Centro Histórico. O Sabadinho faz parte da nossa política de cultura e é parte do nosso circuito cultural de valorização do Centro Histórico. O orefeito Cícero Lucena tem estimulado bastante a sempre trabalharmos nessa perspectiva de valorização do Centro Histórico”, reforçou Marcus Alves.

O sambista Kojak do Banjo elogia o Sabadinho Bom. “Considero uma iniciativa extremamente importante para a cena cultural da cidade”, revela o artista. “Será um show com muito samba bom com alegria e animação passeando entre os clássicos do samba e das músicas autorais, a exemplo do ‘Deixa a Vida me Levar’, ‘Samba da Minha Terra’, e as autorais, ‘O Sol e o Temporal’, ‘Guerreiro que Luta não Cai’ entre outras”, ressalta.

Kojak destaca que a apresentação no ‘Sabadinho Bom’ vai contar com a participação especial de Poliana Rezende e o sambista Mirandinha. Kojak, que toca no banjo e voz, sobe ao palco junto com Renan – flauta, Potyzinho – cavaco, Ivo Limeira – violão, Popo- pandeiro, Alysom – Tantan e surdo e Erandir – percussão.

A festa também movimenta a economia local. Para acompanhar o clima descontraído do ‘Sabadinho Bom’, inúmeros comerciantes ambulantes se concentram na Praça Rio Branco com uma estrutura de comércio de bebidas e tira-gosto para oferecer aos amantes do samba e choro, a exemplo de espetinhos, batatinha frita, caldinhos, feijoada e cabeça de galo, além de cervejas, energéticos, refrigerantes e água.

Projeto cultural – O Sabadinho Bom consolidou-se como um espaço para a divulgação e valorização da musical local para músicos profissionais e as novas gerações. O projeto é aberto ao público com apresentações musicais de samba e chorinho todas as tardes de sábado, a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital.