O jogo entre Red Bull Bragantino x Corinthians acontece HOJE (16/01) às 19h30 hs. O mandante da partida é RB que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Red Bull Bragantino x Corinthians: Onde assistir, escalações e palpite para a estreia no Paulistão 2025

O Campeonato Paulista de 2025 terá um grande confronto na primeira rodada entre o Red Bull Bragantino e o Corinthians, marcado para quinta-feira, 16 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). A partida será realizada no estádio Nabi Abi Chedid (Nabizão), em Bragança Paulista, e promete ser um jogo de muita disputa, com ambos os times se preparando para um bom desempenho na competição estadual.

O Red Bull Bragantino, mandante do jogo, entra em campo com a moral de ter reforçado seu elenco para 2025. Entre as novidades estão os zagueiros Guzmán Rodríguez e os atacantes Fernando, Isidro Pitta e Lucas Barbosa. Apesar disso, o time conta com alguns desfalques, como os jogadores emprestados, que não devem ser aproveitados neste início de temporada. A provável escalação do Massa Bruta é: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, John John; Lucas Barbosa (Vinicinho), Isidro Pitta, Eduardo Sasha.

Já o Corinthians, maior campeão do Paulistão com 30 títulos, entra em campo com um time alternativo. O técnico Ramón Díaz optou por poupar alguns dos principais jogadores, priorizando a saúde física para o restante da temporada. A equipe não contará com os meio-campistas Rodrigo Garro (lesionado) e Maycon (recuperação pós-cirúrgica). A provável escalação do Timão é: Hugo Souza (Matheus Donelli); Leo Mana, Cacá, Félix Torres, Diego Palacios (Hugo); Charles, Ryan, Igor Coronado; Talles Magno, Ángel Romero, Héctor Hernández.

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pela TNT Sports na TV e estará disponível para os assinantes do Max (streaming).

Retrospecto recente: Em 2024, os times se enfrentaram quatro vezes, com destaque para os confrontos no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, onde o Corinthians avançou nos pênaltis após empate no agregado.

Palpite:

Com um elenco alternativo, o Corinthians ainda tem o poder de surpreender, principalmente com os jogadores que terão a oportunidade de se destacar. No entanto, acreditamos que o Corinthians pode vencer por 2 a 0.

Este será mais um capítulo de uma rivalidade histórica no futebol paulista, e ambos os times entram em campo com o objetivo de começar a temporada com o pé direito.

Paulistão 2025: Onde assistir aos jogos hoje? Confira todas as transmissões disponíveis

O Campeonato Paulista de 2025 será transmitido em diversas plataformas, proporcionando ao público múltiplas opções para acompanhar o torneio. Entre os destaques estão transmissões na TV aberta pela Record, na TV fechada pela TNT, além de plataformas digitais como CazéTV (YouTube) e HBO Max.

Além disso, o pacote exclusivo Paulistão+ estará disponível no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, oferecendo 91 das 104 partidas, incluindo todas as fases eliminatórias. A competição, que começou em 15 de janeiro e vai até 27 de março, contará com jogos emocionantes, disputados por 16 equipes.

O Palmeiras, atual tricampeão, busca o feito histórico de conquistar o tetracampeonato consecutivo na era profissional. Já os demais clubes prometem acirrar a disputa, buscando destaque no torneio.

Agenda de transmissões

Quarta-feira, 15 de janeiro 18h30: Novorizontino x Ponte Preta – UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV 19h30: Guarani x Botafogo – TNT, HBO Max, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV 21h35: Palmeiras x Portuguesa – Record, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV

Quinta-feira, 16 de janeiro 18h30: Água Santa x São Bernardo – UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV 19h30: RB Bragantino x Corinthians – TNT, HBO Max 21h30: Santos x Mirassol – CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV



Com uma cobertura abrangente, o Paulistão 2025 reafirma seu protagonismo no cenário esportivo nacional, garantindo que os fãs de futebol não percam nenhum detalhe da competição.