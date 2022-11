PALPITES E PROGNÓSTICOS: Inglaterra x Irã COPA DO MUNDO DO CATAR, ONDE VER E ESCALAÇÕES – BOLA ROLANDO

A partida Inglaterra x Irã, acontece hoje, HOJE (21/11) às 10 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pela RODADA 1 da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

Inglaterra x Irã – SPORTV – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES

Hoje os favoritos são Inglaterra no primeiro jogo. O Time leva poucos gols, por isso, nosso palpite é 1×0. No segundo jogo, Senegal sem MAné perde muito de sua força. Holanda é favorita e deve vencer. Apostamos em um placar magro, 1×0. Por fim Estados Unidos e Gales fazem o jogo mais equilibrado do dia. Nossa aposta é o empate. Wales tem Bale e os EStados Unidos apostam em sua força coletiva.

As fileiras de ataque do Irã podem incluir alguns nomes conhecidos com muita inteligência internacional na frente do gol, mas não esperamos surpresas na tarde de segunda-feira.

Desesperada para tirar o pó das teias de aranha depois de uma péssima campanha na Liga das Nações e com muitos de seus próprios atacantes em forma para convocar, a Inglaterra deveria começar sua campanha na Copa do Mundo com uma rotina de três pontos.

10:00 Inglaterra 2 x 0 Irã Rodada 1 13:00 Senegal 0 x 1 Holanda Rodada 1 16:00 Estados Unidos 1 x 1 País de Gales Rodada 1

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane

Irã Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Amiri

Onde assistir Inglaterra x Irã ao vivo e online nesta HOJE 21/11) às 10 hs

As partidas da Copa do Mundo do Catar serão exibidas para o Brasil pelo grupo Globo de TV. Parte das transmissões será feita em TV aberta, como a abertura da maior competição que o planeta já viu, a Copa do Mundo do Catar. Também os jogos do Brasil serão televisionados ao vivo para toda a rede Globo. Por outro lado, TODOS os jogos da Copa serão transmitidos pelos canais SPORTV, em canal fechado.

O SPORTV, inclusive, preparou uma cobertura completa com mais canais ao vivo. Serão 4 canais na TV fechada, que transmitirão todas as partidas da Copa do Mundo do Catar. O MRNews e Maá Agora, sites do mesmo grupo também fará uma cobertura completa dos jogos com as narrações, escalações e palpites das partidas.

Fique atento em nossos sites para acompanhar tudo que rola na Copa do Mundo do Catar de 2022 e torça para o Hexa do Brasil.

