Santa Cruz x Petrolina – ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Pernambucano de 2024, HOJE (16/01), palpites, escalações

Santa Cruz x Petrolina: Análise do Jogo pelo Campeonato Pernambucano 2025

No dia 16 de janeiro de 2025, o Santa Cruz enfrentará o Petrolina no Estádio do Arruda, em Recife, em mais um confronto da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O jogo tem início marcado para as 20h00 (horário de Brasília) e promete ser um confronto importante para as duas equipes, que buscam melhorar seu desempenho no torneio estadual.

Como Chegam as Equipes?

Santa Cruz: O time tricolor ocupa atualmente a 6ª posição na tabela do Campeonato Pernambucano, com uma pontuação baixa para o seu tradicional nível de exigência. A equipe, apesar de ser um dos clubes mais tradicionais de Pernambuco, vem de uma temporada de altos e baixos e busca se reabilitar nesta edição do estadual. A média de finalizações da equipe é de 11 por jogo, mostrando que a equipe tenta se impor ofensivamente, mas com dificuldades para converter em gols.

Petrolina: O Petrolina, por sua vez, está na 7ª posição, tendo conquistado 1 ponto até o momento. A equipe tem um desempenho mais tímido, com uma média de apenas 6 finalizações por jogo e, assim como o Santa Cruz, enfrenta dificuldades ofensivas. O Petrolina precisa de uma grande atuação para pontuar e se aproximar das equipes que brigam pela classificação.

Análise de Desempenho

Santa Cruz: Com um número elevado de finalizações, a equipe busca ser mais efetiva ofensivamente. No entanto, o time apresenta uma média de 3 cartões amarelos por jogo, o que pode ser um indicativo de dificuldades em controlar a intensidade das partidas. Isso pode influenciar na dinâmica do jogo, especialmente em confrontos como este, onde o equilíbrio emocional é essencial.

Petrolina: A equipe, apesar de ter menos finalizações em comparação ao Santa Cruz, não é de se subestimar. A defesa tem mostrado certa fragilidade, mas com 4 cartões amarelos por jogo, o time ainda consegue se impor fisicamente. Uma vitória contra o Santa Cruz seria uma grande oportunidade para recuperar a moral na competição.

Expectativas para o Jogo

Ambos os times vêm de desempenhos abaixo do esperado na temporada anterior, e a expectativa é de um jogo equilibrado. O Santa Cruz entra como favorito, especialmente por atuar em casa, no Estádio do Arruda. Contudo, o Petrolina pode surpreender, já que o Campeonato Pernambucano é conhecido por resultados inesperados, principalmente na fase inicial.

Com um elenco determinado a provar seu valor, o Santa Cruz tentará dominar as ações ofensivas, enquanto o Petrolina buscará explorar brechas na defesa adversária para surpreender.

Palpite: Santa Cruz 2 x 0 Petrolina

Será um jogo decisivo para as duas equipes, mas a expectativa é de que o Santa Cruz mostre sua superioridade em casa e consiga somar os três pontos importantes para a sequência do campeonato.

Ficha Técnica do Jogo:

Data: 16 de janeiro de 2025

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Arruda, Recife

Competição: Campeonato Pernambucano – Primeira Fase

Onde Assistir: Canais locais e streaming (verifique a programação).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e TV FPF, no YouTube.