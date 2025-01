Ópera ‘Orfeo e Eurídice’, jazz e música instrumental no Centro Cultural São Francisco

O projeto Viva o Centro com Música prossegue atividades com apresentações nesta quarta-feira (15), quinta-feira (16) e sexta-feira (17), no Centro Cultural São Francisco (CCSF), no Centro Histórico, a partir das 17h30, com entrada gratuita para todos os públicos.

Nesta quarta-feira (15), se apresentam o grupo Curta Ópera, nave central, com cantores Izadora França, Kleiton Araújo, Leonardo Domingos e Eduardo Cunha Lima, que será acompanhado pelo pianista Héber Jamim. No repertório estão incluídas canções brasileiras de câmara e tradicional ‘Ave Maria’.

Em seguida, no adro do CCSF, se apresenta o naipe de Saxofones da Rubacão Jazz. No repertório estão previstos vários gêneros musicais. Se apresentam neste dia os músicos Gilbert Monteiro (Sax Soprano), Erick Almeida (sax soprano), Isaac Santos (sax alto), Klauniston Gomes (sax alto) Andrea Tejera (sax alto), Francisco Júnior (sax tenor), Moisés Rodrigues (sax barítono). A proposta do grupo é alcançar públicos distintos, trazendo um repertório variado em ritmos e estilos musicais, proporcionando uma maior disseminação cultural da música instrumental.

Na quinta-feira (16), o grupo Curta Ópera apresenta a ópera ‘Orfeo e Erídice’ de Gluck. A ópera ‘Orfeo ed Euridice’ (Orfeu e Eurídice) é uma das obras mais significativas do compositor Christoph Willibald Gluck, estreada em Viena, em 1762. Com libreto de Ranieri de’ Calzabigi, esta ópera marca o início de uma reforma operística que buscava simplicidade e emoção direta, em contraste com a complexidade da ópera barroca.

Na sequência se apresenta, a partir das 18h15, a Big Band Rubacão Jazz, que fará mais apresentação no projeto Viva o Centro com Música. A Rubacão Jazz é uma orquestra em formato de Big Band, uma clássica formação instrumental que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de contar com instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo. Com mais de dez anos de atuação, a Rubacão Jazz se destaca no cenário cultural de João Pessoa por ser um grupo que não se dedica apenas à performance instrumental, mas também com a pesquisa histórica do nosso repertório brasileiro por meio do resgate de clássicos da nossa música. Seu repertório vai do Frevo ao Jazz, passando pelos clássicos vindos do estrangeiro e músicas de compositores e arranjadores locais.

Sexta-feira (18), a partir das 17h30, o Curta Ópera fará nova apresentação de ‘Orfeu e Eurídice’ do compositor Christoph Willibald Gluck e em seguida se apresentam o Naipe de Trombones da Rubacão Jazz, com os músicos: Clailton França (trombone tenor), Mirele Barbosa (trombone tenor), Ronaldo Nunes (trombone baixo) e Flávio José (trombone baixo). A proposta do grupo é realizar um trabalho de música de câmara a partir da interpretação de obras que integram um repertório eclético, “passeando” por diversos gêneros musicais, do jazz ao frevo, tendo por objetivo apresentar ao público músicas de qualidade, sendo interpretadas com excelência.

Curta Ópera PB – Grupo de canto lírico paraibano, que surgiu em 2024, após apresentações no projeto Viva o Centro com Música, no Centro Cultural São Francisco. É formado por quatro cantores líricos: Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo, Eduardo Cunha Lima e dois pianistas Vinicius Sales e Hamurabi Ferreira. Os cantores são conduzidos pelo professor e maestro Carlos Anísio.

Projeto Viva o Centro com Música – O projeto completa em 2025 um ano de existência e surgiu de uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Município e da Agência de Inovação e Tecnologia de João Pessoa (Inovatec JP) em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. Ele está na sua segunda versão e prossegue até março deste ano. O projeto busca revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa por meio da cultura, especialmente a música.

A professora de francês, Yanara Barbosa, presente em uma das edições do projeto, expressou sua vontade de trazer toda sua família ao projeto depois de ter conhecido. “Eu achei sensacional, achei incrível, e trouxe minha família de volta para poder conhecer também. Espero que mais pessoas possam conhecer esse projeto”, ressaltou.

A coordenadora do projeto, Jamile Paiva, explicou que o Viva o Centro tem dado destaque a valorização do Centro Histórico e o reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. “Nesse sentido vem atuando no fortalecimento da zona histórica como um polo de cultura, entretenimento e lazer”, acrescentou Jamile.

SERVIÇO:

PROJETO VIVA O CENTRO COM MÚSICA

Quarta-feira (15), quinta-feira (16) e sexta-feira (17)

Hora: 17h30

Local: Centro Cultural de São Francisco – Centro Histórico

Entrada e estacionamento gratuitos.