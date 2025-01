Cícero Lucena celebra aquisições de ônibus escolares por parte do Governo do Estado e destaca ambiente de parceria com os municípios paraibanos

O prefeito Cícero Lucena celebrou o momento de parcerias administrativas que vive a Paraíba, destacando o perfil municipalista do governador João Azevêdo, que nesta quarta-feira (15), fez a entrega de 113 ônibus escolares para o benefício de cidades paraibanas. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções, onde o gestor esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra e diversas autoridades, como o vice-governador Lucas Ribeiro, prefeitos e parlamentares.

“Esse é mais um ato que consolida a forma com que o governador João Azevedo cuida do Estado da Paraíba. Com a sensibilidade da importância que tem a Educação – conhecendo dificuldades de alguns municípios no transporte escolar para os seus alunos, principalmente o transporte da zona rural para a cidade – ele dá esse suporte, apoio, com recurso próprio do Governo do Estado. É demonstração de que o Governo tem essa preocupação de cuidar das pessoas de todo o Estado da Paraíba”, comemorou Cícero Lucena.

O governador João Azevêdo informou que foram investidos R$ 65,4 milhões para a compra dos 113 ônibus, com o objetivo de combater a evasão escolar no Estado. O total, desde o início do seu primeiro mandato, em 2019, o Governo do Estado já adquiriu 667 veículos, possibilitando o acesso, cada vez mais, dos estudantes estudantes a sala de aula.

“É o apoio do Governo às prefeituras, naquilo que se refere ao transporte escolar, combatendo a evasão escolar e oferecendo mais segurança, para evitar o que já ocorreu na Paraíba, de que crianças sejam carregadas em cima de caminhões, por isso esse esforço tão grande. Desses ônibus de hoje, apenas oito receberam recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), o restante é com recursos do Governo do Estado, como tem sido todos os anos”, detalhou o governador.

O secretário de Educação do Estado, Wilson Filho, exaltou os números que o Governo do Estado chega com essa demanda de transporte e observou que todas as regiões estão sendo contempladas, destacando as mais rurais, com dificuldades históricas para o acesso dos estudantes, até as mais adensadas em volume de estudantes, como a região metropolitana da Capital e Campina Grande.

“É verdade que a Paraíba chega com 113 ônibus entregues hoje, a marca de quase 700 ônibus entregues desde que o governador assumiu o governo. Mas existia uma parcela dos estudantes paraibanos que não eram atingidos por esses programas. Era a parcela dos estudantes de João Pessoa, meu prefeito Cícero. De Cabedelo, de Bayeux, de Santa Rita e de Campina Grande, porque lá existe o transporte público e, infelizmente, nós percebemos que muitos estudantes paraibanos não tinham nem as condições de pagar a passagem. As prefeituras farão muito bom uso de um ônibus preparado para a cidade, mas também preparado para a zona rural – para as cidades frias e as mais quentes, porque tem ar-condicionado. Porque os nossos estudantes merecem o melhor”, afirmou o secretário.

Michele Ribeiro, prefeita de Pedro Regis, disse que se não fosse parcerias como essa, com o Governo Estado, seria praticamente impossível oferecer acesso à Educação de forma segura e plena. O Governo Estadual tem um compromisso com os municípios, que incorpora, já hoje, realmente a defesa do municipalismo e da parceria importante com os municípios paraibanos. São várias ações que os municípios são contemplados com convênios e parcerias importantes, seja na área da segurança alimentar, como está na mesa, na educação, com o convênio das construções das creches, como também da doação desses ônibus escolares, que são fundamentais para assegurarmos o acesso ao transporte com qualidade e com dignidade”, assegurou a prefeita.