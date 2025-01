onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Paraibano Unipê 2025 promete ficar eletrizante já nas primeiras rodadas. Campinense x Treze, clássico mais tradicional da Paraíba, já acontecerá no próximo domingo (19), válido pela 3ª rodada do estadual. A partida será no Estádio Amigão, a partir das 16h, e contará com transmissão exclusiva do pay-per-view do Jornal da Paraíba.

(Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

O Campinense estreou com o pé esquerdo no estadual. Jogando no Amigão, a Raposa foi superada pelo Serra Branca por 1 a 0. Com o resultado negativo, essa foi a segunda vez consecutiva que o Rubro-Negro estreou com derrota no Campeonato Paraibano. Vale lembrar que a organização da pré-temporada criou a expectativa para um ano melhor para a equipe depois de não avanças para a semifinal em 2023 e 2024.

Serra Branca venceu o Campinense por 1 a 0, na abertura do Campeonato Paraibano. Estefinho Francelino / Campinense

Já o Treze pontoou na estreia, mas não foi da forma que o torcedor esperava. Contra o Auto Esporte-PB, o Galo vencia desde os 13 minutos da primeira etapa. No entanto, sem aproveitar as chances ofensivas, a equipe acabou cedendo o empate para o Macaco Autino já aos 41 minutos do segundo tempo. O resultado aumentou a desconfiança do torcedor, que chegou para a competição estadual lamentando a eliminação na pré-Copa do Nordeste.

Treze empatou com o Auto Esporte-PB em 1 a 1, na primeira rodada do Campeonato Paraibano 2025. Daniel Vieira / Treze

Dia, hora e local de Campinense x Treze

Dia: 19 de janeiro

Hora: 16h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Últimas escalações

CAMPINENSE: João Guilherme, Geovani, Caio, Hitalo e Gabriel; Bruno Menezes, João Igor e Wesley; Esquerdinha, Carlos Alberto e Jô Santos. Técnico: Rodrigo Fonseca.

João Guilherme, Geovani, Caio, Hitalo e Gabriel; Bruno Menezes, João Igor e Wesley; Esquerdinha, Carlos Alberto e Jô Santos. Rodrigo Fonseca. TREZE: Igor Rayan, Van, Gomes, Renan Diniz e Arthurzinho; Juninho, Lincoln e Pedro Rodrigues; Wandson, Luã Lúcio e Jeam. Técnico: Renatinho Potiguar.

Transmissão de Campinense x Treze

Onde assistir: as emoções de Campinense x Treze serão transmistidas com exclusividade pelo pay-per-view do Jornal da Paraíba.

as emoções de Campinense x Treze serão transmistidas com exclusividade pelo pay-per-view do Jornal da Paraíba. CLIQUE AQUI para adquirir o ; Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções do Clássico dos Maiorais ficarão por conta da CBN Paraíba;

pelas ondas do rádio, as emoções do Clássico dos Maiorais ficarão por conta da CBN Paraíba; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

Assistente 1: a definir

Assistente 2: a definir

Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Campinense

Pela manhã, o elenco do Campinense realizou uma atividade física na academia. À tarde, os jogadores farão um treino no CT Ivandro Cunha Lima.

Dia a dia do Treze

O elenco do Treze se reapresentou no Estádio Presidente Vargas, após o empate em 1 a 1 contra o Auto Esporte-PB.

