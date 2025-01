Cícero Lucena celebra parceria com o Governo do Estado durante lançamento do programa ‘Paraíba 2025-2026’

Ao lado do governador João Azevêdo, o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram, na manhã desta segunda-feira (13), do lançamento do programa ‘Paraíba 2025-2026’, que consiste em novas obras e ações que contemplarão todas as regiões do Estado com um investimento de mais de R$ 11,5 bilhões. Durante a solenidade, que aconteceu no Teatro Paulo Pontes, Cícero celebrou a parceria com o Governo, que tem levado várias ações estruturantes para a Prefeitura de João Pessoa.

Uma das parcerias importantes entre Prefeitura e Governo será a implementação do serviço de ônibus rápido (BRS) em João Pessoa. Ao todo, serão três novos corredores e dois terminais, que vai expandir o acesso ao transporte público e melhorar a acessibilidade, impactando cerca de 550 mil viagens diárias. A gestão municipal vai investir R$ 160 milhões e o Estado mais de R$ 200 milhões.

“Na semana passada, o governador anunciou mais de R$ 8 bilhões em obras em andamento e hoje anuncia mais de R$ 11 bilhões e meio, num total de R$ 20 bilhões. Então só temos que celebrar, agradecer a Deus e ver um governo municipalista que se preocupa com os moradores da cidade. Isso é importante. Cabe a nós, prefeitos, termos projetos e ações que coincidem com exatamente o que o Governo do Estado está fazendo. O povo da Paraíba sai ganhando”, destacou Cícero.

A iniciativa representa mais uma ação do Governo do Estado para promover o desenvolvimento dos municípios, gerar emprego e renda e assegurar o acesso da população a serviços públicos com cada vez mais qualidade e eficiência, assegurando a melhoria de vida e fortalecimento das políticas públicas de inclusão social.

“Era inimaginável há alguns anos na Paraíba que a gente pudesse ter um momento como esse. Eu fico muito feliz porque isso verdadeiramente é construído com muitas mãos. A todo o time de Governo que permitiu que isso fosse possível. A todos os prefeitos que colaboraram com sugestões. A todos os deputados estaduais que foram consultados. A todos os deputados federais, senadores, ou seja, esse é um trabalho de muitas mãos que permitiram que isso acontecesse. Daqui pra frente é celebrar as conquistas que já tivemos e essas conquistas que virão”, destacou o governador João Azevêdo.

Obras na Capital – Além do BRS, João Pessoa receberá vários investimentos, dentre eles, destaque para uma nova adutora em Gramame, investimentos na rede de esgotamento no bairro do Roger, construção do Centro de Treinamento Paralímpico, do Terminal Logístico Rodoviário de Cargas da Paraíba e a Escola de Gastronomia e Hotelaria na Comunidade do Aratu.