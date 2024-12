Provas objetivas do concurso da Secretaria Municipal de Saúde são realizadas para 37 mil pessoas

Mais de 37 mil pessoas participaram do concurso público para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), em João Pessoa, neste domingo (1). Realizado nos turnos da manhã e tarde, o certame está ofertando 432 vagas, com salários de R$ 2.424,00. Os aprovados irão reforçar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), assumindo funções essenciais no atendimento à população.

As provas foram elaboradas pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional e já estão disponíveis no site da instituição. Do total de candidatos que se inscreveram no concurso, 42 pessoas foram eliminadas pela emissão de sinal sonoro nas salas de aula.

Para o cargo de Agente de Combate às Endemias, as provas objetivas contaram com 50 questões e foram realizadas das 8h às 12h. São 150 vagas, com oito destinadas a pessoas com deficiência. Já para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, as provas foram realizadas das 15h às 19h. Estão sendo disponibilizadas 282 vagas, sendo 14 reservadas para pessoas com deficiência.

Para Arthur Victor, de 25 anos, estudante da área de saúde, o concurso representa um marco importante em sua trajetória. “Estou muito ansioso e confiante em relação ao concurso. Durante esse período de preparação, dediquei meu tempo, energia e foco para alcançar o melhor resultado possível. Sei que cada esforço feito até aqui me aproximou do meu objetivo e me tornou mais preparado para os desafios que virão”, disse.

Já Ana Beatriz Pessoa, estudante de enfermagem de 24 anos, compartilhou a expectativa pelo futuro. “Estou bastante ansiosa e terminando uma faculdade de nível superior. Espero passar nesse concurso, alcançar minha estabilidade financeira e abrir portas para uma nova vida profissional”, destacou.

Entre as atribuições dos agentes comunitários de saúde estão: colher dados, fazer o cadastro domiciliar e individual dos usuários, realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, trabalhando em conjunto com os profissionais que formam a equipe de saúde da família.

Já os agentes de endemias têm como função desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde relacionada ao controle e erradicação de endemias ou zoonoses, como dengue, febre amarela, malária, raiva, esquistossomose, leishmaniose, chagas, entre outras, por meio de ações de educação em saúde no serviço de zoonoses, além de visitas domiciliares e em comunidades.