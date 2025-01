Multidão lota a Praia de Tambaú na segunda noite do Festival Forró Verão

Uma multidão lotou a Praia de Tambaú, neste sábado (11), para cantar e dançar ao som das canções de Eliane, Cavalo de Pau, Kally Fonseca e Ranniery Gomes no Festival Forró Verão, que acontece aos sábados até o dia 1º de fevereiro. A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), aposta na tradição da riqueza musical do forró, valorizando grandes nomes do ritmo na Paraíba e no País.

O vice-prefeito Leo Bezerra prestigiou a segunda semana do Festival Forró Verão.

“Grande evento, está aí para quem quiser ver, batendo mais uma vez recorde, essa festa que já está no nosso calendário. A festa está maravilhosa, linda e com grandes atrações”, celebrou.

Para Leo Bezerra, um dos fatores importantes para o sucesso do evento foi a parceria entre a Prefeitura o Governo do Estado. “Essa parceria é mais do que importante e a cidade já reconheceu isso. Esse momento que estamos passando no turismo se deve ao trabalho do governador João Azevêdo e do prefeito Cicero Lucena, que não só divulga a nossa cidade, mas também faz com que a economia seja muito forte, bem como a segurança pública que num evento como esse as polícias Civil e Militar praticamente não registrou ocorrências. É uma festa que é verdadeiramente da família, que a população de João Pessoa, turistas, a Paraíba abraçaram”.

Presente em todas as noites do evento, o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves,

ressalta a importância do evento. “A palavra é sucesso. É a segunda noite que a gente faz o Festival de 2025, e o público comparece de maneira grandiosa. Uma multidão que veio dançar forró. A gente tem aqui uma estrutura de acolhimento aos artistas, estrutura estratégica de segurança conjunta com a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros”, destacou.

Marcus Alves lembrou as importantes parcerias que colaboraram para o êxito do evento. “Só gratidão a todas as secretarias que nos ajudam a realizar essa festa, como a Saúde que conta com equipes no evento, a Secretaria das Mulheres que está fazendo a campanha de prevenção ao abuso sexual, além da Emlur, Seinfra, Semob, Secom, Sedurb, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Militar entre outros. Enfim, a Prefeitura acertou muito quando o prefeito Cícero Lucena decidiu fazer o Festival Forró Verão”, completou.

Durante a segunda noite do evento um dos shows mais esperados era da cantora Eliane, a rainha do forró, do alto dos mais de 40 anos de carreira. “Estou muito feliz por esse convite de fazer parte desse Festival, que é o maior do país para mostrar minha música, meu trabalho para o mundo, porque aqui nós estamos num lugar onde vem pessoas do mundo inteiro, que vem conhecer João Pessoa, vem conhecer nossa música e é muito bom”, ressaltou a cantora.

A cantora diz que fica muito feliz por sua música continuar embalando os casais por tantos anos. “Me sinto muito feliz, porque eu tenho histórias, realmente, com casamentos, com noivados, com amizades. Meu trabalho fala de amor, fala de romantismo. Pra mim é uma honra”, destacou Eliane.

Público – A esteticista Carmem Lucia é fã da cantora Eliane e acompanha os seus shows. “Eu vim da cidade de Patos só para assistir ao show de Eliane, que eu adoro”, disse. André Luiz, cabelereiro, endossou a afirmação. “Ano passado nós viemos para João Pessoa ver o show de Santanna no Festival Forró Verão. Esse ano buscamos ver a programação e decidimos vir na noite do show de Eliane que amamos demais”.

O público também foi à loucura com a apresentação da banda de forró ‘Cavalo de Pau’, com Tayla Lima, Alex Santos e Eliane Fernandes. Trazendo um show com forró das antigas, com canções que atravessam gerações com mais de 30 anos cantada por fãs de todas as idades. “Uma história bem contada e bem cantada, que temos o prazer de trazer essa noite para o Festival de Forró Verão”, destacou o músico Alex Santos.

Turistas – Os turistas também comemoram o sucesso do Festival. “Adoramos forró e esse Festival foi um acerto da Prefeitura de João Pessoa porque é tudo de bom. Quatro boas atrações para gente curtir a noite toda, nessa cidade linda. Bom demais”, disse o advogado baiano Armando Nóbrega, que está passando as férias na Capital. “Ano passado passamos nossas férias em Natal (RN), e quase viemos para João Pessoa. Este ano nos programamos para passar uns dias por aqui e coincidindo com o Festival de Forró”, disse Ana Maysa.

O Festival Forró Verão também contou com as apresentações do DJ André Loyola, que recepcionou a multidão a partir das 18h30, abrindo a festa. Em seguida subiu ao palco o cantor e sanfoneiro campinense Ranniery Gomes.

“Fiquei muito feliz! A Prefeitura está de parabéns, o prefeito Cicero Lucena e todos que fazem essa gestão. Comecei o meu show cedo, às 19h e já estava casa cheia, lotado, e eu fiquei muito feliz. Vi as pessoas cantando minhas músicas, interagindo, e só gratidão a Deus primeiramente e a todos que fazem parte desse projeto, a Paraíba e aos turistas que estavam aqui nos prestigiando”, ressaltou Ranniery Gomes. Em seu repertório não faltou as músicas ‘Insuportavelmente Linda’ e ‘Tudo que eu queria’, que, segundo o cantor foi um divisor de águas na sua carreira.

Na sequência, a festa ficou por conta de Kally Fonseca, ex-vocalista da banda Cavalheiro do Forró, que após cinco anos de trajetória na banda seguiu na carreira solo. Hoje canta nos palcos o estilo ‘forronejo’. Em seu repertório ela destacou uma de suas composições ‘Eu, você e os Cachorros’, música nova, sucesso no YouTube com mais de um milhão de visualizações.

“Tenho muito amor ao Nordeste e a João Pessoa. Estou com um novo repertório montado o Forronejo e também o ‘Bar da Loira’, que é o momento que canto músicas mais românticas”, explicou a cantora

Saúde – Durante o Festival, a Prefeitura de João Pessoa tem garantido o atendimento médico a população. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecem serviços que vão desde verificação de pressão arterial, distribuição de preservativos e atualização de caderneta de vacinação. O Samu também está a postos para atender qualquer intercorrência. No primeiro sábado do Festival aproximadamente 70 pessoas foram atendidas.

Programação – No próximo sábado, 18 de janeiro, a festa continua com Joelma, Mastruz com Leite, Sâmya Maia e James Sousa. No dia 25 de janeiro, as atrações são Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantu’s e Kelly Silva. Encerrando o festival, no dia 1º de fevereiro, o forró fica por conta da apresentação de Flávio José, Alcymar Monteiro, Amazan e Raifi Sousa.



Confira a Programação do Festival de Verão 2025:

18 de janeiro:

* Joelma

* Mastruz com Leite

* Sâmya Maia

*James Sousa

25 de janeiro:

* Cavaleiros do Forró

* Walkyria Santos

* Banda Encantu’s

* Kelly Silva

1º de fevereiro

* Flávio José

* Alcymar Monteiro

* Amazan

* Raifi Sousa