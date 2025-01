Conselho de Mobilidade Urbana aprova nova tarifa do transporte público e frota ganhará 70 ônibus novos em 2025

Nesta sexta-feira (10), os membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU) se reuniram na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) para discutir assuntos relativos a investimentos no transporte público, bem como ao trânsito da cidade que proporcionem mais qualidade à população. Na reunião, também foi avaliada a planilha de custos operacionais do Sistema de Transporte Coletivo Urbano e, ao final, resultando na votação da atualização da tarifa.

Ao discutir o novo valor de tarifa, as empresas também se comprometeram a investir na renovação da frota, com a chegada de 70 novos ônibus, sendo 60 convencionais e 10 opcionais (Geladinhos).

O outro assunto na pauta, a definição do reajuste da tarifa de ônibus, teve como base a inflação acumulada no período do preço do óleo diesel, dissídio coletivo dos trabalhadores do sistema (motoristas, cobradores, fiscais, entre outros) e, ainda, outras despesas acessórias. O novo valor foi aprovado, por 11 votos a favor e 01 contra, ficando a tarifa de R$ 5,20, a partir da próxima segunda-feira (13). O transporte opcional conhecido como ‘Geladinho’ também terá nova tarifa, no valor de R$ 5,80.

“Como o diálogo é natural nessa gestão, oportunizamos voz ativa aos membros do CMMU. Avaliamos tudo o que foi feito em 2024 para a melhoria na qualidade do transporte público oferecido à população. A nova tarifa foi aprovada, levando em conta todos os insumos que impactam nos custos operacionais das empresas”, destacou Expedito Filho, superintendente de Mobilidade Urbana e presidente do CMMU.

Investimentos – O prefeito Cícero Lucena é o gestor que mais investiu em transporte público nos últimos anos em João Pessoa. Apenas em 2024, foram 120 ônibus novos adicionados à operação, mantendo a Capital Paraibana na posição de destaque, como a terceira frota mais nova do Nordeste. Avançando mais na política de investimentos, para este ano, a gestão municipal já espera a circulação de 60 ônibus elétricos, proporcionando um transporte sustentável e mais conforto nas viagens.

Parceria – A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado, prepara-se para a concretização da implantação do sistema de transporte rápido em João Pessoa, o BRS. A operação de crédito, no valor estimado em R$ 240 milhões, e contrato já assinado em julho passado, tem o objetivo de implantar projeto de mobilidade e revitalização urbana. O foco do projeto é expandir o acesso ao transporte público e melhorar a acessibilidade, impactando cerca de 550 mil viagens diárias, aproximadamente um terço do fluxo urbano da cidade.

CMMU – O Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa é formado por representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP); Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan); Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam); Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec) e Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP).

Ainda integram o Conselho, a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP); Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos de Passageiros de João Pessoa; Junta Governativa do Sindicato dos Motoristas; Sindicato de Transportes Urbanos de João Pessoa (Sintur); Diretório Central dos Estudantes da UFPB (DCE/UFPB); Conselho Universitário de Carteiras – CUC; representante universitário da rede privada; Conselho Metropolitano de Carteiras de Estudantes – CMCE; representante secundarista da rede pública e privada.