Prefeitura de João Pessoa e TCE-PB assinam Termo de Cooperação Técnica para integração de sistemas

Com o intuito de garantir mais eficiência e resguardar o patrimônio público da cidade de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena assinou, nesta quinta-feira (9), um Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) para a integração dos sistemas contábil, financeiro e patrimonial da Prefeitura com o Sagres Captura do Tribunal.

“Eu fico muito feliz porque a nossa gestão tem buscado transparência, eficiência e modernidade para que ela possa dar cada vez mais contribuição para que o dinheiro público seja tratado com responsabilidade. Essa parceria que estamos firmando hoje com o Tribunal de Contas, que já tinha com o Governo do Estado, é um passo largo nessa ação. Agora, o Tribunal de Contas vai poder ter acesso a todas nossas informações contábeis e operacionais de forma online. Isso vai agilizar a função principal do Tribunal de Contas, que é ação preventiva de orientação para que a gente possa, se for o caso, corrigir algo de forma imediata”, explicou Cícero.

O TCE-PB fará o cruzamento de dados dos servidores municipais de João Pessoa com as suas bases digitais que reúnem informações de todas as estruturas públicas do Estado e municípios da Paraíba. A ideia é identificar e sanar qualquer irregularidade existente na contratação de pessoal e resguardar o patrimônio público.

O presidente do TCE-PB, Nominando Diniz, avaliou como muito positiva a iniciativa do prefeito Cícero Lucena. Segundo o conselheiro, a cidade de João Pessoa será a primeira no país a ter seus sistemas interligados ao Tribunal de Contas.

“Isso demonstra, acima de tudo, a transparência. Porque a Prefeitura está abrindo sua estrutura tecnológica, onde estão depositados todos os dados que são praticados na Prefeitura para pleno conhecimento do Tribunal de Contas. Isso só acontece com o Siad, que é o sistema orçamentário financeiro do Estado da Paraíba. E agora, a Prefeitura de João Pessoa tira do papel e torna essa em realidade. Acredito que será o primeiro município do Brasil que vai interligar o seu sistema com o do Tribunal de Contas. É um avanço para a Prefeitura e um avanço para o Tribunal de Contas. Parabéns a todos que fazem a Prefeitura de João Pessoa”, destacou Nominando.