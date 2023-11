Município de Curral de Cima é o vencedor do Campeonarte na 20ª Semana de Ciência e Tecnologia

A equipe da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdevino Ribeiro, do município de Curral de Cima (PB), foi a grande vencedora do Campeonarte, o campeonato de arte confeccionado com resíduos eletrônicos. Os vencedores receberam certificado e premiação no valor de R$ 900,00.

A segunda equipe premiada foi da Escola de Ensino Fundamental Ana Cavalcante, de Mamanguape (PB). Eles levaram para casa R$ 600 e certificados. O terceiro lugar ficou com a equipe da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, Geni Rufino dos Santos, do município do Conde (PB).

O Campeonarte é uma das atividades da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que prossegue até sábado (25), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com entrada aberta para todos os públicos. O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) e do Governo do Estado.

A estudante da escola Valdevino Ribeiro, Vitória Aparecida, estava muito emocionada em participar do evento e disse estar feliz por representar sua cidade em um evento como a 20ª SNCT. “É uma sensação maravilhosa carregar a minha Curral de Cima”, acrescentou a aluna, que já tem o V da vitória no nome.

A coordenadora do Campeonarte e do Centro de Relacionamento de Eletrônicos da Secitec, Jaqueline Figueiredo, disse que foi maravilhoso receber essas cidades na 20ª SNCT. “Ver cada aluno se empenhar foi muito gratificante”, acrescentou.

A primeira etapa da disputa teve início com a Caravana, em novembro, que visitou 15 municípios do Estado levando oficinas de arte, robótica eletrônica e palestras sobre meio ambiente junto com os educadores da Secitec, do Parque Arruda Câmara (Bica) e da UFPB.

A 20ª SNCT está apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e pelas instituições de pesquisa científicas: Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Além da colaboração importante da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdades Nova Esperança, Uninassau e Unipê. Também das empresas Daten, Proebus, Cagepa, Teletex, Funetec, Sebrae, Empreender Paraíba, Fiep, EPC.

Mais informações sobre o evento, que se encerra sábado (25), basta acessar o site e conferir a programação neste link: https://snctjp.com.br/.