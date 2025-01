Prefeitura amplia espaços de lazer para a população e investe R$ 25 milhões na implantação de 17 novas praças

A Prefeitura Municipal de João Pessoa está fazendo novos investimentos, da ordem R$ 25 milhões, na criação de novos espaços de convivência para a população em diversos bairros. São novas praças que vão se somar aos parques lineares já entregues com toda estrutura para atividades esportivas, culturais e de lazer, como o do Valentina Figueiredo e o das Três Ruas, nos Bancários.

Afora 13 praças já entregues, outras 17 estão sendo implantadas, com obras já contratadas, ou em andamento. O trabalho envolve as secretarias do Planejamento, que elabora os projetos; da Infraestrutura, responsável pelas licitações e execução, do Meio Ambiente, que cuida da arborização; e Mobilidade Urbana, que fica com a sinalização dos equipamentos e as ruas do entorno.

“A urbanização em João Pessoa está avançando a passos largos com o trabalho da gestão municipal na pavimentação de ruas e implantação de calçadas acessíveis, e no cuidado com os espaços públicos existentes e na oferta de novas áreas de convivência para moradores e visitantes”, observa o secretário de Planejamento, Ayrton Falcão.

Segundo informou, as equipes da Seplan e demais secretarias envolvidas, estão trabalhando em dezenas de novos projetos que contemplam desde os bairros mais centrais e da orla, além da Região Sul, que é para onde a cidade mais cresce.

Somente na Secretaria de Planejamento, por exemplo, esse trabalho envolve desde a Unidade de Geotecnologia e Cadastro Municipal, que faz o georreferenciamento das áreas; a Diretoria de Planejamento e Urbanismo, que elabora os projetos; e, também, a Unidade Executora Municipal, responsável pela engenharia e orçamento dos projetos.

Outros Parques – Além de novas praças, a Prefeitura está ampliando também a quantidade de parques à população. Um deles, é o Parque Socioambiental do Roger, no antigo Lixão do Roger, e que já está em sua segunda etapa de obras com investimento de R$ 50 milhões dentro do Programa João Pessoa Sustentável, financiado pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Dois outros são o parque linear da Avenida Juscelino Kubitscheck, no bairro do Geisel, e o parque socioambiental do Cuiá, a ser implantado numa parceria da Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado.