Hospital Geral e do Câncer promove treinamento sobre importância da qualidade no atendimento

O Hospital Geral e do Câncer, da Prefeitura de João Pessoa, promoveu, nesta quarta-feira (8), um treinamento para lideranças da unidade hospitalar sobre a importância da qualidade no atendimento dos serviços de Saúde e ISO 9001:2015, norma que estabelece os requisitos para a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em uma organização.

De acordo com Arynne Lucena, gerente de Enfermagem e do Núcleo de Gestão de Qualidade do hospital, o objetivo do treinamento é sensibilizar as lideranças do serviço sobre a importância da qualidade dentro da instituição hospitalar. “Estamos iniciando esse treinamento com as lideranças e abrindo um leque de oportunidades para a equipe hospitalar a fim de fortalecer o conhecimento e trilhar uma jornada de desenvolvimento dos gestores”, afirmou.

A capacitação foi ministrada por Marcos Castro, consultor do Sebrae, que durante a atividade pontuou os princípios que envolvem a gestão da qualidade no segmento da saúde. “A ideia é abordar o tema qualidade aplicado na área de Saúde, tratando de assuntos relacionados ao dia a dia de uma instituição na área de Saúde e o impacto da gestão da qualidade nos usuários do sistema de Saúde”, explicou.

A diretora multiprofissional do Hospital Geral e do Câncer, Ana Carolina Accioly, destacou que capacitar os gestores sobre a qualidade no ambiente hospitalar é essencial para garantir o bem-estar dos pacientes e melhorar os resultados clínicos. “Quando eu penso em um setor de qualidade hospitalar, imediatamente eu associo a uma assistência de alta qualidade aos pacientes e, para que isso aconteça, é necessário avaliar processos, implementar melhorias, monitorar resultados e garantir que a jornada de internação do paciente seja criteriosa”, ressaltou.

Uma das profissionais que participou da atividade foi a coordenadora de Fisioterapia, Fabiana Góes. Para ela, o treinamento é fundamental na qualificação dos líderes para que a gestão de qualidade chegue até o paciente. “Quando escolhemos uma profissão na área da Saúde, a gente tem como objetivo cuidar do outro com humanização, então acho de extrema importância ter como foco a qualidade no atendimento ao paciente”, disse.

Serviço – No hospital, são realizadas cirurgias gerais como vesícula, hérnias e lipomas; cirurgias urológicas como vasectomia, postectomia, hidrocele e próstata; e cirurgias oncológicas, além de exames laboratoriais e de imagem.

Para ter acesso aos serviços ofertados pelo Hospital Geral e do Câncer, o cidadão deve procurar, primeiramente, sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, onde passará por atendimento com o médico clínico geral, que fará o encaminhamento para o especialista, via Central de Regulação do Município. As cirurgias do programa João Pessoa Opera Mais também podem ser solicitadas por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.