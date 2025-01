Globo Esporte PB estreia em 2025 nesta segunda-feira

O Globo Esporte PB está de volta! O programa esportivo de maior audiência do estado vai ter a primeira edição de 2025 nesta segunda-feira (6), com apresentação de Danilo Alves. As principais notícias do esporte na Paraíba, no Brasil e no mundo.

Danilo Alves comanda o Globo Esporte PB. (Foto: Divulgação/TV Cabo Branco)

A edição paraibana do Globo Esporte entrou de recesso durante o mês de dezembro. Desde então, o esporte local estava com destaque especial no telejornais da Rede Paraíba de Comunicação, o Bom Dia Paraíba, o JPB 1 e o JPB 2. Além disso, os portais ge Paraíba e o Jornal da Paraíba e a Rádio CBN também deixaram a torcida atualizada com os principais assuntos esportivos.

O GEPB retorna num momento para lá de especial. Afinal de contas, além de repercutir os jogos de Botafogo-PB e Treze na pré-Copa do Nordeste, o programa vai trazer toda a preparação dos times que estão prestes a dar a largada no Campeonato Paraibano 2025.

Vale lembrar que a Rede Paraíba vai transmitir o estadual mais uma vez. Será um jogo por rodada na tela da Globo, além de partidas no ge Paraíba e, é claro, o pay-per-view do Jornal da Paraíba. O Globo Esporte PB vai ao ar de segunda a sábado, logo após o JPB 1, por volta das 12h50.

