Cícero Lucena e Leo Bezerra autorizam construção da Praça Gauchinha

Com o objetivo de cada vez mais oferecer espaços de lazer e convivência para a população de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra assinaram, nesta terça-feira (7), ordem de serviço para a construção da Praça Gauchinha, no bairro do Costa e Silva. O investimento será de pouco mais de R$ 200 mil.

A nova praça faz parte de uma série de investimentos que o Costa e Silva vem recebendo. Com 10 ruas concluídas e outras 13 contratadas, o bairro em breve estará 100% pavimentado pelo programa ‘Minha Rua Calçada’. A gestão também entregou a Cozinha Comunitária do Taipa e está realizando a reforma da Escola Municipal Duarte da Silveira. O investimento nessas obras passa de R$ 8 milhões.

“É a Prefeitura presente em toda João Pessoa, em todos os itens que cabem a sua responsabilidade. Aqui na Gauchinha, por exemplo, já foi dada a ordem de serviço para deixar o bairro 100% pavimentado. Também já trabalhamos com LED aqui, a nossa licitação de LED está a passos largos e eu espero que ainda esse mês, ou no máximo no começo de fevereiro, a gente possa dar ordem de serviço para João Pessoa ficar 100% em LED. Não tem bairro discriminado, pelo contrário, todos recebem o mesmo tratamento, como temos o mesmo padrão da pavimentação, com as calçadas padronizadas, as escolas, todas elas do mesmo padrão”, destacou Cícero Lucena.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, até o momento, a gestão do prefeito Cícero Lucena já entregou 13 novas praças em vários bairros da cidade. Outras 17 estão em execução. “Essa praça era um sonho antigo da população da Gauchinha e, apesar de ser terreno pequeno, a Secretaria de Planejamento conseguiu colocar todos os equipamentos necessários para a comunidade, como academia de terceira idade, playground, pet dog, área verde, mesas para jogos. Esperamos, muito em breve, voltar aqui para inaugurarmos essa praça”, disse o secretário.

Moradora do bairro, Vanderléia da Silva celebrou a conquista do novo equipamento. “Estamos muito felizes com a construção dessa praça aqui no bairro. É um sonho antigo da população e que agora será realizado”, comemorou.

A solenidade contou com a presença do deputado estadual João Gonçalves, dos vereadores Luís da Padaria e Toinho Pé de Aço, além de vários secretários e auxiliares da gestão.