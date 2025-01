João segue caminho de Ricardo e passa a dar visibilidade a ‘supersecretário’ no balanço da gestão

divulgação/Secom-PB

O governador João Azevêdo (PSB) iniciou a primeira semana útil do ano fazendo um balanço das ações realizadas pelo estado em 2024. O evento, no Teatro Paulo Pontes, não foi transmitido nas redes sociais do governo, apenas na sua particular, o que deu o tom político que foi imprimido à solenidade.

A apresentação das ações, que durou mais de uma hora, ficou por conta do secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, elogiado pelo presidente do PSB, o deputado Gervásio Maia, e o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, antes da fala do governador.

Seria um ‘pano de fundo’ para preparar o terreno e posicionar Deusdete como sucessor de João no projeto socialista, que completará 16 anos em 2025.

Não seria uma fórmula nova. Deusdete ocupa atualmente o posto que foi ocupado no passado por João Azevêdo, quando era tratado como ‘supersecretário’ pelo então governador Ricardo Coutinho.

Deusdete tem tido prudência ao ser colocado como futuro candidato, uma vez que João é cotado para a disputa ao Senado.

A questão é se o governador estaria disposto a seguir o roteiro de 2020, quando Ricardo desistiu da disputa ao Senado para assegurar a sua eleição ao governo. O cenário atual tem outros partidos com força para impor espaços na chapa majoritária, como PP do vice-governador Lucas Ribeiro, e Republicanos de Hugo Motta.

Balanço da gestão

No evento, foi destacada as obras que a Paraíba tem em andamento. Segundo o governo, são mais de R$ 5,3 bilhões em 640 obras, dos quais R$ 4,7 bilhões são de recursos próprios do tesouro estadual.

Dentre as obras de infraestrutura rodoviária em andamento no estado estão a Ponte do Futuro, complexo rodoviário que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena; o Arco Metropolitano de João Pessoa. Além disso, estão em execução 99,4 Km de obras de restauração de rodovias que totalizam recursos na ordem de R$ 49,1 milhões.

Na Educação, o Governo do Estado executa 87 obras, das quais 23 são referentes às construções de novas unidades de ensino, totalizando investimentos de R$ 415,5 milhões. Estão sendo construídos os novos prédios de escolas em Caraúbas, Campina Grande, Cabaceiras, Bananeiras, João Pessoa, Sumé, Prata, Monteiro, Barra de São Miguel, São João do Rio do Peixe, dentre outros municípios.

Ainda estão em execução o Centro de Convenções de Campina Grande; a Vila Olímpica de Guarabira; o Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros; reforma do estádio Amigão; e restauração do Palácio da Redenção. Ao todo são 26 prédios públicos em obras e R$ 418,5 milhões em investimentos.

A gestão estadual ainda executa obras no Porto de Cabedelo, com requalificação da área primária e central de operação e drenagem, somando recursos de R$ 48,4 milhões; e de expansão da rede de gás natural, que totalizam R$ 12,8 milhões. Seguem em obras a Avenida Boulevard dos Ipês, no Polo Turístico Cabo Branco, que também recebe investimentos nos serviços de drenagem pluvial, representando recursos de R$ 21,4 milhões.