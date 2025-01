Cícero Lucena comemora resultados e avanços do Governo do Estado e projeta mais desenvolvimento para a Capital

O prefeito Cícero Lucena comemorou os resultados e conquistas do Governo da Paraíba no ano de 2024, durante solenidade da prestação de contas do Executivo Estadual, nesta segunda-feira (6), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. Na ocasião, o gestor da Capital exaltou obras em parceria, incentivos fiscais para impulsionar o Centro Histórico e ainda projetou mais desenvolvimento em João Pessoa com projetos de mobilidade urbana e a concretização do Polo Turístico Cabo Branco, que vai dobrar a capacidade de leitos na cidade.

Todas ações em conjunto, segundo Cícero Lucena, que também afirmou que esse ambiente de parceria, firmada em 2021, apresenta reflexos significativos na

Capital paraibana – hoje elevada a vitrine do turismo nacional, recebendo turistas de vários lugares do mundo. Ainda assim, preservando um item que é fundamental para a população, que é a garantia da qualidade de vida, devido a um olhar do poder público municipal e estadual, que se planejaram e estão executando todas as intervenções necessárias.

“Parabenizar o governador João Azevêdo e dizer que estamos conseguindo o desenvolvimento econômico de João Pessoa em várias áreas – na construção civil, na indústria do turismo, geração de emprego, na melhor distribuição de renda, que é algo que está proporcionando um momento muito especial, mas também gera uma demanda de responsabilidade”, iniciou o prefeito em seu discurso para uma plateia formada por mais de 40 prefeitos paraibanos, secretários de Estado, municipais, além de parlamentares e população.

Projetando os novos desafios que serão enfrentados em parceria mais uma vez, o prefeito lembrou que os recursos para os quatro corredores viários e cinco terminais de integração para mudar a perspectiva da mobilidade urbana na Capital já foram assegurados pelo Município e Governo do Estado e ainda destacou o fortalecimento de ações no turismo pelo Polo de Cabo Branco. “A aquisição, o avanço dos terrenos, a ação de passar para o empresário, o volume de investimento dos empresários. Só pra vocês terem ideia, no Polo Turístico, essa ação do Governo estará dobrando mais leitos de hotel do que o que existe hoje na cidade de João Pessoa. E de uma forma moderna, uma forma competente, porque está trazendo equipamentos turísticos”, afirmou Cícero Lucena.

Balanço – De acordo com o Governo da Paraíba, em 2024, foram investidos R$ 5,3 bilhões em obras e programas para beneficiar a população paraibana. Os dados foram apresentados pelo secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, detalhando as áreas de mobilidade urbana, abastecimento de água, sistema de adutoras, esgotamento sanitário, barragens, saúde, educação, ampliação da rede hospitalar, habitação, aeroportos, prédios públicos, porto de Cabedelo, PBGàs, desenvolvimento turístico, infraestrutura e projeto Cooperar.

Cenário – O governador João Azevêdo, que aproveitou para lançar a nova edição da revista Paraíba da Gente, também comemorou os resultados alcançados ao longo do ano passado, celebrou obras em andamento e disse que a Paraíba, hoje, inverteu a lógica histórica ao contar com mais investimentos federais do que recursos próprios nas obras voltadas à população. “Dos R$ 5,3 bilhões investidos, a maior parte – R$ 4,7 são recursos próprios do governo estadual”, ressaltou o governador.

Compromisso e gestão pública – Por fim, o governador agradeceu o empenho do seu time de secretários e fez uma menção especial ao prefeito Cícero Lucena, com quem vem conseguindo imprimir um novo modelo de gestão pública. “Esse grande parceiro, em que eu não digo que nós inovamos na política de forma nenhuma. Até porque temos muito tempo dentro da política. Mas nós levamos absolutamente a sério os compromissos que nós assumimos lá em 2020 quando dissemos vamos fazer uma parceria importantíssima para essa cidade que há vinte e tantos anos não tinha uma parceria. E conseguimos fazer isso. Os benefícios todos que nós conseguimos implementar através das parcerias da gestão pública ela é voltada exatamente para melhorar, com certeza, a mobilidade, a saúde, a educação”, afirmou o governador.

Solenidade – A cerimônia lotou as dependências do Teatro Paulo Pontes e foi marcada pela presença de praticamente toda a bancada de deputados da Assembleia Legislativa, incluindo o presidente Adriano Galdino, o vice-governador Lucas Ribeiro e o vice-prefeito Leo Bezerra.