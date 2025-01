Guarda Civil Metropolitana atua no Festival Forró Verão com drones, câmeras, efetivo a pé e motorizado

06/01/2025 |

07:30 |

349

A Guarda Civil Metropolitana, juntamente com as demais forças de segurança, está presente nos dias do Festival Forró Verão, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, no Busto de Tamandaré. Com um efetivo reforçado e estrutura estratégica, o monitoramento é realizado através de drones e câmeras, contando ainda com o efetivo a pé e motorizado, para proteger quem aproveita a festa e coibir quaisquer ações criminosas, garantindo a tranquilidade para pessoenses e turistas.

“Mais de 50 guardas atuaram na primeira noite do Forró Verão, com as equipes de Patrulhamento a Pé, Rondas Motorizadas, Policiamento Aéreo, através de drones, e o suporte da Base Móvel de Videomonitoramento (ônibus), conectada diretamente à Central de Operações. Todo nosso trabalho é o integrado às demais forças de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Semob-JP, Corpo de Bombeiros e Samu-JP). A Guarda também conta com o trabalho do Serviço de Inteligência para ações preventivas e rápidas respostas em qualquer ocorrência” explicou o secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Dudu Soares.

O cuidado com a segurança foi elogiado por quem prestigiou a abertura do Festival Forró Verão. Ana Souza, turista de Recife, compartilhou a experiência que teve. “Estar em uma festa tão bem organizada e sentir essa segurança é maravilhoso. A presença da Guarda e de toda a equipe de segurança nos deixa tranquilos para curtir cada momento sem preocupação” disse a turista.

O secretário Dudu Soares destacou que com o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, a Prefeitura reafirma o empenho em fazer de João Pessoa um lugar mais seguro, valorizando o bem-estar de todos e consagrando o sucesso e alegria da 2ª edição do Festival Forró Verão. “A Guarda Civil está trabalhando junto com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança para trazer segurança ao pessoense e aos turistas em nossa Capital”, reforçou.