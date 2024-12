Políticas climáticas e urbanas são discutidas durante encontro nacional de secretários de Meio Ambiente

As políticas climáticas e urbanas são o tema central do XXXI Encontro de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras e Distrito Federal (Fórum CB27), que está sendo realizado até essa sexta-feira (6), em João Pessoa. Os painéis e debates estão sendo realizados no Sesc Praia, no bairro do Cabo Branco.

Durante esta quinta-feira (5), segundo dia do encontro, foram apresentadas as experiências exitosas de diversas capitais. O secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, Welison Silveira, que também é presidente do CB27, destacou as iniciativas da capital paraibana, com apresentação do programa ‘João Pessoa Sustentável’. “Para nós, esse momento é de fundamental importância, considerando o papel das capitais brasileiras e a necessidade de estarmos em sintonia, com foco nos preparativos para a Conferência da ONU que será realizada em Belém”, afirmou.

A coordenadora-geral de Adaptação dos Ambientes Urbanos à Mudança do Clima do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Inamara Melo, apresentou o Plano Clima Adaptação, documento do Governo Federal que orienta as políticas públicas federais, além de estados subnacionais, municípios, setor privado e sociedade civil para o planejamento de ações para reduzir as vulnerabilidades da população, da economia e dos sistemas naturais. “Precisamos compreender que é necessário um esforço de todos os setores e que nosso foco é a adaptação centrada nas pessoas, para diminuir as desigualdades sociais, que são agravadas pelos riscos associados à mudança do clima”, destacou.

O secretário de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal da Prefeitura de Salvador, Ivan Euler, destacou que a capital da Bahia vem investindo nos ônibus elétricos e preparando a estrutura para que todo o percurso dos veículos tenha áreas verdes. Ivan ressaltou ainda a experiência com hortas comunitárias e comerciais.

Anuska Soares, coordenadora de projetos da Fundação KAS Brasil, uma das instituições apoiadoras do Fórum CB27, falou sobre a importância da preparação das prefeituras das capitais realizarem capacitação para servidores municipais. “Precisamos chegar em sintonia na COP 30, fazer um trabalho conjunto e neste sentido podemos planejar uma capacitação para os servidores municipais”, sugeriu.

Alexandre Santos, secretário de Meio Ambiente de Boa Vista, também destacou a importância dos preparativos para a COP 30. “Esse evento será de fundamental importância para os povos da Amazônia. Temos várias amazônias, com biomas diversos, e é preciso que toda essa diversidade esteja representada. E é muito importante que o Brasil coloque em ascensão as pautas ambientais. Prioritariamente queremos falar sobre nosso plano de resíduos sólidos, que é nosso carro chefe”, frisou.

O XXXI Encontro de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras e Distrito Federal (Fórum CB27) continua nesta sexta-feira, com as visitas técnicas aos parques de João Pessoa e às habitações seguras para famílias em áreas vulneráveis a riscos climáticos.