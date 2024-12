Guarda Civil Metropolitana conta com auxílio da tecnologia para segurança no Réveillon

Para a festa de Réveillon que será realizada pela Prefeitura de João Pessoa no Busto de Tamandaré, na noite desta terça-feira (31), a Guarda Civil Metropolitana preparou um esquema especial de segurança. O trabalho vai contar com policiamento preventivo a pé, equipes do motopatrulhamento e em viaturas, além do policiamento aéreo com os drones, o serviço de inteligência e o ônibus de monitoramento itinerante, que está estrategicamente no local do evento.

Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), explicou que esse esquema especial de trabalho será realizado em parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil, tudo para garantir um Réveillon seguro para moradores e turistas.

“A festa será linda, pois está muito bem organizada. E quanto à segurança, estamos empenhados em um esquema especial com o uso de tecnologia, preparo humano das equipes operacionais da Guarda Metropolitana, além de contarmos com a parceria da Polícia Militar e Civil. Teremos reforço nas equipe de policiamento preventivo com mais de 100 servidores empenhados, além de contarmos com o nosso serviço de inteligência”, afirmou.

Tecnologia – O ônibus de monitoramento é usado em grandes eventos devido à capacidade de observar intensas movimentações. O equipamento também serve como um ponto de comando e controle, para tomada de decisões, por exemplo, com acesso a internet e permite que os agentes de segurança possam consultar placas de veículos, ficha criminal e se comunicar com os outros órgãos de segurança.

São sete câmeras acopladas ao ônibus e uma câmera com visualização em 360 graus. As câmeras possuem visualização noturna de alta qualidade e com alcance considerável.

Monitoramento aéreo – No evento também serão utilizados dois drones Mavic 3. As imagens captadas são integradas ao ônibus de monitoramento, com alta capacidade de zoom e grande autonomia. Equipados com lanternas integradas, os dispositivos serão fundamentais para monitorar áreas de difícil acesso e de baixa iluminação.

A operação será realizada por uma equipe de pilotagem altamente qualificada, garantindo maior eficiência e segurança durante a festa. Esses drones têm sido utilizados pela Semusb desde o Carnaval de 2021, contribuindo com o trabalho das forças de segurança no acompanhamento e controle de grandes eventos.

Disque 153 – Qualquer pessoa pode acionar a Guarda através do número 153 e colaborar com o trabalho das forças de segurança, como também ligar para 190, da Policia Militar, e 197, da Polícia Civil.