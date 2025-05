Secretaria de Turismo divulga João Pessoa para cerca de 7 mil profissionais em três regiões do Brasil

A cidade de João Pessoa será divulgada para cerca de 7 mil profissionais do Turismo nacional e internacional somente nesse mês de maio. Até o dia 31, a Secretaria de Turismo (Setur-JP) vai participar de três eventos nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. As ações de promoção do destino reforçam a divulgação da capital paraibana nas principais feiras e eventos do País, que reúnem milhares de profissionais da área, que são pessoas que atuam diretamente com o consumidor final.

O primeiro deles é o 8º Encontro de Negócios New It Operadora, no Rio de Janeiro (RJ), que reúne mais de 650 profissionais da área e 60 marcas expositoras, consolidando-se como uma plataforma estratégica para geração de negócios e fortalecimento de parcerias comerciais. O evento teve início nesta sexta-feira (16). A Setur-JP estará ativamente no encontro, ocupando um stand próprio, para dar maior visibilidade e atender com mais atenção os agentes de viagens e operadores de turismo.

Na próxima segunda-feira (19), a Setur-JP já estará na estrada, integrando a comitiva paraibana na 1ª etapa do Roadshow Nordeste, realizado pela Foco Operadora em parceria com o Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBtur) e Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Nessa etapa, a caravana passará pelas cidades de Fortaleza (CE), Mossoró e Natal (RN) e Caruaru (PE), contando com a participação de representantes de diversos municípios paraibanos e da rede hoteleira. A estimativa é de que participem dos quatro eventos cerca de 200 profissionais do Turismo.

Fechando maio, a Secretaria de Turismo participará da 31ª edição da BNT Mercosul, que será realizada nos dias 30 e 31, no Expocentro Júlio Tedesco, em Balneário Camboriú (SC). O evento deve reunir mais de 6 mil profissionais do setor, entre agentes, operadores de viagens e representantes de destinos exclusivamente nacionais. Como no Encontro de Negócios New It Operadora, a Setur-JP estará em um stand próprio, potencializando ainda mais a divulgação dos principais pontos e roteiros turísticos da capital paraibana.

O secretário de Turismo, Vitor Hugo, destaca a importância da presença nessas ações de promoção do destino, reforçando a divulgação de João Pessoa nas principais feiras e eventos de turismo do Brasil, que reúnem milhares dos melhores profissionais da área, que são pessoas que atuam diretamente com o consumidor final. “É fundamental estarmos presentes nesses eventos porque refletem diretamente no aumento da procura por João Pessoa, um dos roteiros mais buscados em todas as plataformas de pesquisa de roteiros do Brasil”, enfatizou.