Caged aponta crescimento de empregos formais em João Pessoa e Capital fica em 1° no Nordeste

Pelo 11º mês consecutivo, a Capital paraibana apresenta saldo positivo de empregos segundo os dados de novembro do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. No último mês, João Pessoa gerou 1.529 novos postos de trabalho com carteira assinada, representando 56% dos novos empregos gerados em toda a Paraíba, que totalizou 2.720 empregos. Segundo o levantamento, o saldo fica positivo, pois no mês foram admitidos 8.656 trabalhadores contra 7.156 demissões.

Ainda segundo o levantamento, João Pessoa fica bem em todos os cenários, uma vez que a cidade está em primeiro lugar no Nordeste e 4º no Brasil na geração de empregos em novembro. Além disso, o saldo positivo de 2024 é de 13.970 novos empregos, faltando ainda os dados referentes ao mês de dezembro em curso. Se comparado com 2023, os resultados são ainda mais expressivos, pois mesmo sem a apuração do mês de dezembro, a Capital já cresceu 33,88%.

“Estes dados dos primeiros 11 meses nos deixam muito otimistas para os resultados de dezembro, que geralmente acompanham as tendências de alta no período. Até agora, os números nos colocam em primeiro lugar no Nordeste e 4º no Brasil, onde crescemos mais de 7% no estoque de carteiras assinadas”, afirmou o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), João Bosco.

O secretário destacou ainda que desde o início da gestão do prefeito Cícero Lucena, em janeiro de 2021, o Caged aponta um crescimento no número de postos de trabalho com carteira assinada de 48.047, saltando de 164.888 empregos formais em dezembro de 2020 para os atuais 212.935 em 3 anos e 11 meses, um incremento de 29,14%, ficando também em primeiro lugar no Nordeste. “Ao longo destes três anos e onze meses, apenas quatro meses mostraram números negativos, mas isso justificado por fatores sazonais e típicos da época”, explicou.

Gestão com resultados – João Bosco afirmou que o trabalho desenvolvido pela atual gestão tem um papel fundamental para os resultados, através do Sine-JP e do programa Eu Posso. “Além do trabalho de ofertar vagas de emprego, são oferecidos cursos e capacitações visando o mercado de trabalho. Por outro lado, as obras que estão sendo executadas por toda a cidade, inclusive aquelas em parceria com o Governo do Estado, têm elevado o volume da oferta de mão-de-obra na construção civil e setor de serviços. A geração de renda aumenta o consumo e, com isso, o comércio contrata mais”, disse.

Isso explica o setor da construção civil ser responsável por 9 mil contratações, o comércio por 8,9 mil contratos e o setor de serviços empregar 28,6 mil pessoas. Destas contratações, 18.921 foram de mulheres. “Estes números mostram que João Pessoa acompanha o ritmo do que vem acontecendo no turismo, gerando mais renda, consumo e, consequentemente, mais empregos”.