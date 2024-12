Cícero Lucena entrega Escola João Gadelha de Oliveira Filho, a 41ª unidade de ensino reformada e modernizada

Os alunos da Escola Municipal Ativa Integral Professor João Gadelha de Oliveira Filho, localizada no bairro de Mangabeira, estão cheios de motivos para comemorar. Nesta sexta-feira (6), o prefeito Cícero Lucena entregou a reforma, modernização e ampliação da unidade de ensino – a 41ª reformada pela gestão municipal. O investimento foi de mais de R$ 2 milhões.

“A Educação do Município hoje é completa na parte pedagógica, tecnológica, com cultura, com artes, ciência e, sobretudo, muito amor para garantir um futuro melhor para as nossas crianças. A prova disso é que ontem recebemos em Brasília-DF o Selo Ouro do Ministério da Educação (MEC), sendo a única cidade da Paraíba a receber esse reconhecimento pelo esforço e avanço na alfabetização dos nossos alunos”, destacou Cícero, que aproveitou a solenidade para garantir a instalação do 4º ano do ensino fundamental na escola em 2025.

A escola passou por diversas benfeitorias como climatização dos ambientes, modernização da fachada, novo projeto elétrico e subestação, recuperação e substituição dos pisos, substituição da rede hidrossanitária, novas esquadrias, substituição e assentamento do revestimento cerâmico manutenção do ginásio e vestiário e itens de acessibilidade.

A unidade conta também com as inovações que estão sendo colocadas em prática na Rede Municipal, como a Sala Google e a distribuição de tablets, que vai promover o ensino digital aos 320 alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental.

“Essa era uma escola que quando faltava água no bairro nós não tínhamos água. Agora, nós temos um reservatório. As salas são todas climatizadas, seguindo esse novo padrão. Você já vê o retorno nessa inauguração através da alegria e do sorriso no rosto de todas as crianças que estão nesse ginásio que também foi reformado. Estamos felizes em oferecer essa educação de qualidade”, contou a secretaria-executiva de Educação e Cultura, Luciana Dias.

A solenidade contou ainda com uma apresentação cultural dos alunos da escola. Estiveram presentes o vice-prefeito Leo Bezerra, o deputado João Gonçalves, o vereador Bispo José Luiz e vários secretários e auxiliares da gestão.

Mais investimentos – Até o momento, 104 escolas já tiveram ordens de serviço assinadas para reforma ou construção. Dessas, 41 já foram concluídas. O investimento da gestão na reestruturação das unidades é de mais de R$ 240 milhões.