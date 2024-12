IPMJP aumenta patrimônio previdenciário, faz concurso, conquista prêmios nacionais e nota A do Indicador de Situação Previdenciária

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPMJP) aumentou o patrimônio previdenciário em mais de R$ 700 milhões, realizou concurso público para preenchimento de cargos efetivos e elevou o Indicador de Situação Previdenciária (ISA) para a nota “A”. Estas foram algumas ações relevantes do Instituto ao longo deste ano, que conta ainda com a conquista de premiações importantes no cenário nacional.

“Conseguimos dar um salto considerável no aprimoramento das estratégias de gestão, com comprometimento de todo o corpo de servidores que se engajou e abraçou o nosso projeto de austeridade, transparência e eficácia dos gastos públicos”, destaca a superintendente do IPMJP, Caroline Ferreira Agra.

Este ano o IPMJP elevou a nota do ISA de ‘C’ para ‘A’, demonstrando que as estratégias utilizadas pela gestão foram eficazes. O patrimônio do fundo previdenciário chegou à marca de R$ 714.264.831,87, o que garante o pagamento de benefícios previdenciários ao longo dos próximos anos.

Em 2024, foram concedidos 406 benefícios, sendo 279 aposentadorias e 127 pensões – aumentando o número de beneficiários para 6.364 aposentados e 1.595 pensionistas, totalizando 7.959 beneficiários administrados no IPMJP.

Em 2024, o IPMJP ficou em 2º lugar nacional no Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM). Além deste, o Instituto ficou em 7º lugar nacional no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária e em 12º Lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, ambos promovidos pela ABIPEM.

As ações relevantes promovidas pelo IPMJP renderam, inclusive, a medalha de honra ao mérito previdenciário ‘Eloy Chaves’ para o prefeito Cícero Lucena. O prêmio é concedido pelo Ministério da Previdência para pessoas que desempenharam um papel relevante no universo da previdência do Brasil. A superintendente do IPMJP, Caroline Ferreira Agra, destaca ainda outras ações relevantes do Instituto.

“Este ano, concluímos a construção do auditório do IPMJP, que nos possibilitou intensificar as ações de Educação Previdenciária. Tivemos a abertura do posto de atendimento remoto, localizado no bairro do Altiplano, facilitando o acesso aos serviços do IPMJP”, revela.

“Lançamos a calculadora previdenciária, em que o servidor de João Pessoa, pela Internet, pode simular quando preenche os requisitos para a aposentadoria. Realizamos concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo. Foi um desafio muito grande, onde contamos com o apoio do nosso prefeito Cícero Lucena e, por isso, podemos colher bons frutos ao final deste exercício”, finaliza.