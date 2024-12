Saúde que transforma: retrospectiva e gratidão

Que o espírito de Natal renove nossa saúde, esperança e vontade de cuidar uns dos outros. foto: KUCHUGURINA IRINA

Mais um ano chega ao fim e quando olhamos para trás com o coração cheio de gratidão e um sentimento de missão cumprida.

Foi um ano intenso, cheio de desafios, aprendizados e conquistas que marcaram o nosso compromisso de levar saúde por meio de informações claras e acessíveis. Nossa maior intenção é cuidar, porque acreditamos que a informação é uma poderosa ferramenta de transformação.

Em 2024, trouxemos temas que impactaram diretamente a vida de tantas pessoas. Desde as campanhas de prevenção no Setembro Vermelho, destacando as novas terapias para doenças cardiovasculares, até debates sobre Educação Socioemocional e saúde mental, em parceria com convidados que enriqueceram nossas conversas. Falamos também sobre cuidados em casa durante períodos de baixa umidade, detecção precoce do câncer de mama, e o impacto das nossas escolhas no bem-estar. São tantos temas, seja aqui no Jorna da Paraíba, Radio CBN Paraíba e nas TV Cabo Branco e Paraíba.

Ganhamos a internet com o lançamento do videocast Saúde Alerta, onde ampliamos nossa conexão com vocês, discutindo temas como envelhecimento ativo e o papel da atividade física, com a participação de pessoas inspiradoras.

Foi um ano para reforçar a importância de cuidar não só do corpo, mas da mente, da alma e, claro, do coração – o motor de tudo.

Nada disso seria possível sem a dedicação incansável da nossa equipe, que trabalhou com afinco para transformar informações em cuidados, e de vocês, nosso público fiel, que nos acompanham, enviam suas dúvidas e compartilham nossas mensagens.

Vocês são o motivo de tudo isso existir.

Que o espírito de Natal traga renascimento e renovação para todos nós. Que em 2025 possamos continuar juntos, cuidando de quem mais precisa e levando saúde, esperança e conhecimento para cada vez mais pessoas.

Um abraço caloroso,