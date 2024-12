Veja quem são os “medalhões” que estarão atuando no Campeonato Paraibano 2025

Vem aí mais uma edição do Campeonato Paraibano e as torcidas estão animadas com seus respectivos clubes. Como em quase todos os anos, para 2025 não faltarão nomes conhecidos que passaram por grandes clubes do futebol brasileiro, os famigerados “medalhões”. Veja quem são esses atletas e por quais clubes atuarão.

Nacional de Patos

O Nacional de Patos bateu todos os recordes de medalhões na atual temporada, são quatro nomes bem conhecidos no futebol brasileiro que defenderão as cores do Canário do Sertão em 2025:

Kieza tem passagens por Fluminense, São Paulo, Botafogo, Náutico e o Pelotas, que foi o seu último clube antes de fechar com o Naça.

Derley é mais um jogador que disputará o Campeonato Paraibano. O volante é formado nas categorias de base do Internacional e, como profissional, passou por Náutico, Santa Cruz e Fortaleza.

Mas medalhões do Nacional de Patos não param por aí. Outro nome que reforçará o Canário do Sertão é Rogério, o “Neymar do Nordeste”, que tem passagens por São Paulo, Náutico, Vitória e Sport. No clube paraibano, o jogador reeditará a parceria com Kieza.

Fechando a turma do Naça, vem o goleiro Gideão, um nome forte no futebol pernambucano, passando por Salgueiro, Vera Cruz e Limoeirense, mas foi no Náutico que ele teve grande destaque, jogando por cinco temporadas, inclusive na Série A do Brasileiro.

Serra Branca

O anúncio de Victor Ferraz pelo Serra Branca impactou o mercado da bola do futebol da Paraíba nas últimas semanas. Apesar de paraibano, ele nunca tinha atuado em nenhum clube do estado. Durante a sua carreira, o lateral-direito defendeu clubes importantes, como Santos, Grêmio e Náutico. O defensor estava no Tacuary, do Paraguai.

Botafogo-PB

O medalhão do Belo é um velho conhecido do torcedor: o goleiro Saulo. O arqueiro acumula grande experiência ao longo de sua carreira, vestindo as cores de clubes conhecidos, como RB Brasil, São Caetano, Figueirense, Chapecoense e Ferroviária, que foi seu último clube, por onde conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2005, o atleta defendeu o Santos em 26 partidas.

Medalhões em nível regional

Podemos citar o meia Dione como um medalhão, por suas passagens por clubes como Sampaio Corrêia, Confiança e principalmente pelo Campinense, onde foi destaque da campanha do acesso para a Série C em 2021. Agora ele vestirá a camisa do rival da Raposa, o Treze.

Outro que vale o destaque é o meia Esquerdinha, que conhece muito bem o campeonato paraibano. Cria do Sousa, além do Dinossauro, ele defendeu clubes como Bragantino, Treze, Ferroviário e Nacional de Patos. Agora, ele atuará pelo Campinense.

