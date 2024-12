Obras federais paralisadas na PB passam de 500, aponta relatório do TCU

Dentre as obras inacabadas na Paraíba, 34 estão concentradas na UFPB | Foto: TV Cabo Branco/Reprodução. Mabel Pontes

Um relatório recente do Tribunal de Contas da União aponta que no estado da Paraíba existem 502 obras federais paralisadas. De acordo com os dados apresentados pelo TCU, os dois setores mais afetados são os da Saúde e Educação.

Dentre as cidades com obras inacabadas na Paraíba, João Pessoa apresenta 40 construções paradas, sendo 14 no setor da Educação Superior, 12 no setor da Saúde, 5 no de Saneamento e 4 no de Educação Básica.

Já Campina Grande apresenta, ao todo, 7 obras inacabadas, divididas entre as áreas da Educação Superior, Habitação e Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Áreas com obras inacabadas na Paraíba

Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, as áreas mais afetadas pelo número de obras inacabadas na Paraíba são as pertencentes aos setores da Saúde e da Educação, seguida do setor de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Confira a lista completa abaixo:

Saúde – 151 obras inacabadas

Educação básica – 138 obras inacabadas

Infraestrutura e mobilidade urbana – 115 obras inacabadas

Educação superior – 28 obras inacabadas

Turismo – 27 obras inacabadas

Saneamento – 15 obras inacabadas

Agricultura – 3 obras inacabadas

Esporte – 3 obras inacabadas

Habitação – 2 obras inacabadas

Obras inacabadas na UFPB

De acordo com a gestão da nova reitora da UFPB, professora Terezinha Domiciano, que assumiu o cargo no dia 14 de novembro, uma quantia de R$ 23 milhões foi disponibilizada para ser destinada à emendas dentro da instituição, e que a finalização de parte das obras paradas será uma das prioridades da gestão em 2025.

“Nós temos 34 obras inacabadas nos mais diversos campi, do campus I ao campus IV. A maioria paradas há mais de 10 anos. A ideia é que, progressivamente, de acordo com a questão orçamentária, elas sejam executadas ao longo dos anos”, explica Antônio Sobrinho Júnior, superintendente de infraestrutura da UFPB.

O sociólogo Gonzaga Júnior explica que a maioria das pessoas tende a acreditar que o motivo de haver um número tão grande de obras inacabadas na Paraíba dentro do setor da Educação é por falta de planejamento, mas que isso nem sempre é a única razão.

Segundo ele, é preciso considerar também o papel que a gestão das instituições educacionais desempenha ao priorizar as melhorias na infraestrutura e analisar as mudanças que são realizadas durante diferentes gestores.

“Por um lado a gente pode pensar numa certa falta de planejamento das obras que foram iniciadas e que faltaram recursos para poder concluir, mas também ter a dimensão de que a mudança de gestão e concepção no Brasil como um todo, que diminuiu a importância da educação”, afirma o sociólogo.