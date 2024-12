Comunidade Homex celebra o Natal com festa e magia em evento promovido pela Prefeitura – CGNotícias

Por MRNews



A noite dessa quinta-feira (19) foi de diversão, alegria e magia para centenas de famílias da Comunidade Homex que comparecerem à Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, Região Urbana do Anhanduizinho de Campo Grande. Com o tema “O Natal em CG é feito pra você”, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, a programação do Natal nos Bairros levou prêmios, brincadeiras e a presença do Papai Noel, que garantiu momentos marcantes aos presentes.

A ação tem início com muita diversão com os animadores infantis, que promovem brincadeiras com danças, gincanas e animação, com direito à brindes, como brinquedos e chocolates para quem melhor se destacar nas performances. Para quem acabou de encerrar o ano letivo e passou para a próxima série escolar, o momento também celebra a comemoração das boas notas. “Essa é a primeira vez que estou participando de um evento como esse, vim com minha mãe. Acabei de entrar de férias da escola, passei direto e hoje está sendo uma comemoração também. É tudo muito incrível, é muito bom se divertir e celebrar esse momento de união entre as pessoas”, compartilhou a estudante Iara Yasmim.

A programação ainda conta com atividades em brinquedos infláveis, pintura facial e guloseimas como algodão doce e pipoca para as famílias. “Acho uma maravilha, porque muitas vezes, não conseguimos oferecer opções para as crianças se divertirem. Tanto as crianças, quanto os adultos, quando chega aqui, todo mundo esquece um pouco da rotina, dá risada, entra no clima do Natal. É muito divertido e também se cria um respeito entre as pessoas, uma confraternização”, diz a dona de casa, Márcia Soares.

A diversão e alegria não é somente para o público que vai se distrair e desfrutar da programação. Quem faz parte da equipe de atendimento na ação, também se realiza com a participação na programação do Natal nos Bairros. “Eu perco as contas de quantos algodão doce preparo e para quantas crianças eu entrego. Mas eu nem percebo o tempo passar, eu fico feliz e realizada de ver as crianças sorrindo e desfrutando da guloseima, é uma satisfação para mim”, comenta a doceira Leonilde Ferreira.

A grande atração da noite é a chegada de Papai Noel, que ao interagir com o público, é acompanhado pela banda musical da Guarda Civil Metropolitana (GCM) com repertórios de temas natalinos, despertando a magia do clima festivo e encantando o público.

“Muitas pessoas aqui não têm condições de ir até o centro para aproveitar a programação, pela distância e para retornar, quase no final da noite, é muito cansativo se tiver que pegar ônibus. Quando soube que viria uma festa de Natal aqui para nosso bairro, fiquei muito feliz, é uma oportunidade de trazer as crianças e nós adultos também cairmos nas brincadeiras”, afirma a dona de casa Norma de Oliveira.

Para finalizar a programação e presença do bom velhinho, é realizado o sorteio de brindesque inclui cestas básicas e eletrodomésticos. “Essa é a primeira vez que sou sorteada com um prêmio, fiquei muito feliz e surpresa. Foi uma noite alegre e feliz para meus filhos, que se divertiram muito com as brincadeiras”, compartilhou Lucimar Pereira do Nascimento, que ganhou um liquidificar no sorteio.

Programação:

20 de dezembro, sexta-feira: O evento chega à região do Prosa, no CRAS Noroeste.

21 de dezembro, sábado: A região do Lagoa receberá as atrações a partir das 17 horas, na Rua Leão Zardo, 4.003, Bairro Portal Caiobá.

23 de dezembro, segunda-feira: O encerramento da programação será na região do Imbirussu, no CRAS Albino Coimbra, localizado na Rua Rio Galheiro, 470 – Aeroporto.

