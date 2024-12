Túnel Santa Bárbara terá fechamento noturno para obras diariamente, no sentido Santo Cristo

Túnel Santa Bárbara será fechado diarimento, durante a noite para a realização de obras, no sentido Santo Cristo- Divulgação

A partir da noite desta quarta-feira (18/12) o Túnel Santa Bárbara, no sentido Santo Cristo, será bloqueado diariamente, no horário noturno, entre 23h e 5h, para que a Light conclua a obra que gerou a recente interdição parcial do túnel. As obras no Santa Bárbara fazem parte do projeto de revitalização dos túneis da cidade, com investimento de cerca R$ 9,4 milhões. Desde fevereiro, a Secretaria Municipal de Conservação trabalha no túnel.

Em função das características diferenciadas do trânsito nessas datas, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro o Santa Bárbara não será interditado.

Durante o período das obras, como medida preventiva, durante o dia, os veículos pesados deverão utilizar a faixa da esquerda ao circular na galeria sentido Santo Cristo. Sinalização específica foi instalada para orientação dos motoristas.

Equipes da CET-Rio atuam de forma ininterrupta monitorando as condições do trânsito nos dois sentidos do Túnel para atuação imediata caso haja qualquer necessidade.