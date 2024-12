Prefeito Cícero Lucena entrega nova Unidade Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos

O prefeito Cícero Lucena inaugurou, na manhã desta quinta-feira (19), a Unidade Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos Ativista Zélia Maria Dantas Batista, em anexo ao Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses, no bairro dos Bancários. O equipamento, que vai ampliar o número de castrações diárias na cidade teve um investimento de R$ 650 mil.

“Estamos aqui para a entrega desse novo anexo do Centro de Zoonoses da nossa cidade totalmente reestruturado no padrão que nós queremos de atendimento para a causa pet. Eu fico muito feliz em entregar mais esse equipamento para compor nossa rede juntamente com a Clínica do Pet, no Centro, e o Hospital Veterinário, no Bairro dos Estados. Esse equipamento e futuramente um outro hospital na Zona Sul”, destacou Cícero Lucena, que aproveitou a oportunidade para anunciar que também fará a reforma no prédio do Centro de Zoonoses.

A nova Unidade Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos conta com toda estrutura para a realização de castrações. São dois blocos cirúrgicos, salas de atendimento e de observação de animais, sala para coleta de exames, laboratório e novos banheiros.

“Hoje o prefeito entrega a parte estrutural do Zoonoses. Então são dois centros cirúrgicos com quatro mesas duplicando a capacidade de atendimento, tanto para castração como para controle de população. Isso é uma medida determinada pela Organização Mundial de Saúde para que nós tenhamos um controle adequado da população, principalmente de animais de rua, para evitar a transmissão de doenças para outros animais e para os seres humanos. E tudo no padrão Cícero e Leo, climatizado, com equipamentos de primeiro mundo, mostrando toda a importância que o prefeito dá à causa animal”, explicou o secretário de Saúde, Luís Ferreira.

De acordo com a gerente do Centro de Zoonoses, Pollyana Dantas, o novo equipamento vai possibilitar a ampliação no número de castrações. “Hoje, nós fazemos 30 castrações diárias, 15 pela manhã e 15 no turno da tarde. Agora, esperamos ampliar o número para realizarmos entre 40 e 50 castrações por dia. Estamos fazendo também a contratação de novos veterinários, que vai ampliar para até 60 castrações diárias”, explicou a gestora.

Vanessa da Silva, que é moradora do Valentina Figueiredo, aproveitou para trazer seu gato Tom para fazer a castração logo no primeiro dia de funcionamento do novo equipamento. “Eu achei a clínica muito limpa e organizada. A estrutura é excelente e tenho certeza que meu gatinho será bem atendido”, falou.

A inauguração contou com a presença do deputado estadual João Gonçalves, dos vereadores Emano Santos, Guga Pet e Bruno Farias (líder do Governo na Câmara), do vereador eleito Rômulo Dantas, além de suplentes de vereador, secretários e auxiliares da gestão.