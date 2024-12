Bailarinos da Companhia de Dança se apresentam em evento no Chile e encantam alunos da Escuela de Danza Pucón

A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa está alçando voos cada vez mais altos. Nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18), os bailarinos Gabriel Morais e Malu Pires se apresentaram no Chile, a convite da Escuela de Danza Pucón, durante espetáculo que encerra as atividades anuais da instituição.

“É uma felicidade para todos nós da Funjope compartilharmos com a cidade de João Pessoa o sucesso que tem feito a nossa Companhia Municipal de Dança. Onde os nossos bailarinos e bailarinas se apresentam, eles fazem a diferença. Isso mostra o acerto que foi criarmos lá atrás, em 2021, junto com o prefeito Cícero Lucena, a nossa Companhia Municipal de Dança”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a Prefeitura de João Pessoa criou uma agenda mais intensa para a dança na cidade, fortaleceu a política municipal voltada para a dança, articulou isso com a parte educativa, já que os bailarinos também dão aulas para os mais diferentes públicos e fazem oficinas.

“Articulamos isso com o processo educativo da própria Secretaria de Educação, do Ballet Bolshoi para onde, a cada ano, enviamos estudantes. Então, foi um grande acerto a criação da Companhia Municipal de Dança e isso aparece nesse sucesso que os nossos bailarinos e bailarinas fazem representando a cidade de João Pessoa nos estados brasileiros e também em outros países”, disse o diretor.

Stella Paula Carvalho, que comanda a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, afirma que a presença dos bailarinos Gabriel Morais e Malu Pires no evento no Chile é um marco de grande relevância. Ela ressalta que Gabriel Morais, reconhecido como o melhor bailarino do Brasil pelo prestigiado Festival de Dança de Joinville, traz consigo não apenas seu talento excepcional, mas também o reconhecimento de um dos maiores eventos de dança do País. Para Stella, a trajetória do bailarino inspira outros artistas e eleva o nome da Companhia Municipal e da dança brasileira no cenário internacional.

Já Malu Pires, conforme avalia Stella Paula, com sua técnica refinada, representa a força e a delicadeza da nova geração de bailarinos que encantam plateias ao redor do mundo. “Juntos, Gabriel e Malu simbolizam a excelência da dança paraibana e nacional, levando ao Chile não só performances memoráveis, mas também a prova de que o Brasil é um celeiro de grandes talentos artísticos”, constata.

Para a coordenadora da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, a participação deles neste evento destaca a importância da troca cultural, reforça o prestígio que a Companhia Municipal está tendo e abre portas para futuras oportunidades internacionais. “Eles são verdadeiros embaixadores da arte e inspiração para bailarinos em todas as etapas de suas carreiras”, acrescenta.

Rebeca Lopes, fundadora, diretora e professora da Escuela de Danza Pucón, é natural de João Pessoa e conta que sempre quis criar uma ponte entre a cidade onde mora no Chile, Pucón, e a capital paraibana. “Ao saber que João Pessoa é um celeiro de bailarinos, enviando talentos para a Escola do Teatro Bolshoi do Brasil, investiguei se havia algum desses bailarinos que já tinha se formado e estava em João Pessoa, e que eu pudesse trazer para o nosso espetáculo para inspirar meus alunos. Foi visualizando na internet o perfil dos bailarinos da Companhia Municipal de Dança que decidi convidar Gabriel Morais e Maria Luiza Pires”.

Espetáculo – AEscuela de Danza Pucón criou uma versão do Quebra-Nozes intitulada ‘Um Conto de Natal’, ambientada em Pucón dos anos 40, onde famílias de diversas partes do mundo encontraram um lar, atraídas pela promessa de uma vida próspera em comunhão com a natureza.

“O imponente vulcão Rucapillán, as exuberantes florestas nativas e o resplandecente Lago Villarrica criam um cenário mágico para esta história. Eles dançaram o Pas de Deux do primeiro ato, interpretando o Rei e a Rainha das Neves, representando o vulcão ativo dessa região. Além disso, dançaram o Grand Pas de Deux do segundo ato, interpretando o Rei e a Rainha da Araucânia, que, na versão original, é a Fada Açucarada e o seu cavaleiro”, afirmou Rebeca Lopes.

Ela ressaltou que os bailarinos dançaram as principais coreografias, que exigem técnica, e é preciso ser profissional para realizá-las. O evento envolveu apenas alunos da escola.

A escola – A Escuela de Danza Pucón tem o objetivo de democratizar a dança clássica, permitindo que todos possam desfrutar dos benefícios dessa disciplina, sem comprometer a excelência e a exigência que caracterizam a formação clássica. O ensino é adaptado às necessidades individuais de cada estudante, promovendo um aprendizado significativo e personalizado.

“Hoje, somos um celeiro de talentos e um ponto de encontro para a comunidade da dança clássica. Com foco na excelência acadêmica e artística, buscamos formar bailarinos excepcionais e pessoas integrais, capazes de enfrentar os desafios do mundo com confiança e determinação”, concluiu Rebeca Lopes.

A escola oferece um programa intensivo de treinamento para bailarinos em desenvolvimento e aulas recreativas para aqueles que desejam explorar o balé como uma forma de expressão e bem-estar. Além disso, organiza workshops especializados e apresentações anuais, proporcionando aos alunos a oportunidade de mostrar seu talento e crescimento artístico.