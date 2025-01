Governo da Paraíba faz balanço da gestão e aponta mais de R$ 5,3 bilhões em 640 obras

divulgação/Secom-PB

O governo da Paraíba fez um balanço da gestão em 2024 e anunciou as obras que estão em andamento para serem entregues até o final da gestão do governador João Azevêdo (PSB). São mais de R$ 5,3 bilhões em 640 obras ainda em execução.

Os detalhes foram apresentados em evento convocado pelo governador João Azevêdo (PSB), nesta segunda-feira (6), no Espaço Cultural.

Na ocasião, também foi evidenciada a evolução de investimentos do tesouro estadual desde o início da gestão do governador João Azevêdo, que saiu de R$ 585,2 milhões em 2019 para R$ 2,3 bilhões em 2024.

Mobilidade

Dentre elas a Ponte do Futuro e o complexo rodoviário que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena; o Arco Metropolitano de João Pessoa.

Na área de infraestrutura rodoviária consta ainda pavimentação d e rodovias e 99,4 Km de obras de restauração de rodovias que totalizam recursos na ordem de R$ 49,1 milhões.

Obras de mobilidade urbana, a exemplo dos viadutos de Água Fria, Bairro das Indústrias, Vias do Atlântico – localizada no trecho da Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, ao Hospital Universitário Lauro Wanderley -, em João Pessoa; anel viário de Mamanguape; Avenida Perimetral Oeste, em Sousa; contorno rodoviário de Areia; contorno rodoviário de Bananeiras; Avenida Lagoa dos Patos, em Patos; binário de Jacumã, em Conde; que somam R$ 196,3 milhões de investimentos.

O programa de travessias urbanas, que já contemplou em sua primeira etapa 210 municípios, executa novas obras em 50 cidades atualmente, com investimentos de R$ 91,2 milhões.

Esgotamento sanitário

As obras de esgotamento sanitário realizadas pela Cagepa somam recursos de R$ 268,1 milhões e abrangem 18 municípios. As obras de abastecimento de água beneficiam 190 municípios com injeção de recursos que totalizam R$ 1,1 bilhão. Dentre as obras em destaque estão as adutoras do Cariri e do Curimataú. Ainda estão em andamento 15 obras de construção e recuperação de barragens com investimentos de R$ 53,3 milhões.

O projeto Cooperar investe R$ 146,2 milhões em obras de implantação de sistemas de abastecimento de água singelo, sistemas de abastecimento de água simplificado, dessalinizadores, sistemas de energia solar, cisternas e passagens molhadas.

Habitação

Na habitação estão em construção 3.150 unidades habitacionais que somam mais de R$ 483,2 milhões de investimentos.

Malha aérea

Para ampliar a malha aérea da Paraíba estão em construção o novo aeroporto de Patos e os aeródromos de Guarabira, Cuité e Conceição. Ainda estão sendo implantados balizamentos noturnos nos municípios de Monteiro, Sousa, Catolé do Rocha e Itaporanga.

Saúde

Na Saúde, as obras de ampliação da rede hospitalar consistem em investimentos superiores a R$ 400 milhões e contemplam as construções dos hospitais da Mulher de João Pessoa e Campina Grande, Trauma do Sertão, em Patos; reforma e ampliação dos Hospitais de Monteiro e de Patos. Pelo Projeto de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde do Estado da Paraíba (AMAR) estão em andamento obras nos hospitais de Guarabira, Itaporanga, Cajazeiras, Patos e João Pessoa.

Educação

Na Educação, o Governo do Estado executa 87 obras, das quais 23 são referentes às construções de novas unidades de ensino, totalizando investimentos de R$ 415,5 milhões. Estão sendo construídos os novos prédios de escolas em Caraúbas, Campina Grande, Cabaceiras, Bananeiras, João Pessoa, Sumé, Prata, Monteiro, Barra de São Miguel, São João do Rio do Peixe, dentre outros municípios.

Outras obras

Ainda estão em execução o Centro de Convenções de Campina Grande; a Vila Olímpica de Guarabira; o Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros; reforma do estádio Amigão; e restauração do Palácio da Redenção. Ao todo são 26 prédios públicos em obras e R$ 418,5 milhões em investimentos.

A gestão estadual ainda executa obras no Porto de Cabedelo, com requalificação da área primária e central de operação e drenagem, somando recursos de R$ 48,4 milhões; e de expansão da rede de gás natural, que totalizam R$ 12,8 milhões.

Seguem em obras a Avenida Boulevard dos Ipês, no Polo Turístico Cabo Branco, que também recebe investimentos nos serviços de drenagem pluvial, representando recursos de R$ 21,4 milhões.