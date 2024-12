Cícero Lucena e padre Nilson Nunes apresentam programação do Natal de Luz

O prefeito Cícero Lucena recebeu, nesta quarta-feira (18), a visita do padre Nilson Nunes em seu gabinete no Centro Administrativo Municipal. Na ocasião, foi definida a programação do Natal de Luz, evento que será realizado no dia 26 de dezembro, no Busto de Tamandaré, e terá o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

“Eu fico muito feliz porque nós estamos tornando o final do ano da nossa cidade cada vez mais iluminado, com festividades, com corridas, e sem dúvida nenhuma o Natal de Luz de padre Nilson é um dos principais eventos que nós temos no final de ano na nossa cidade. A nossa vontade é sempre que puder fazer mais e melhor para a cidade de João Pessoa para nós que moramos aqui, mas também para aqueles que nos visitam”, destacou o prefeito Cícero Lucena.

O padre Nilson Nunes agradeceu o apoio da Prefeitura de João Pessoa em mais uma edição do Natal de Luz, que este ano contará com os shows dos cantores Dunga, Diego Fernandes e Ivaldo Dias, além do padre Nilson. Durante o evento será recepcionada a Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno, vinda da cidade de Trindade (GO), e que permanecerá em João Pessoa até o dia 29 para uma missa no Santuário Mãe Rainha, no bairro do Bessa.

“João Pessoa está muito bonita com a ornamentação natalina, mas também com uma grande programação, não somente na Orla da Capital, mas também nos bairros e no Centro Histórico da cidade. E vamos coroar no dia 26 com o Natal de Luz. Vamos ter este ano uma programação linda, recebendo vários artistas nacionais. Espero, novamente, receber mais de 100 mil pessoas no evento”, falou o padre.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, falou da importância do Natal de Luz que, segundo ele, já entrou para a programação de fim de ano da cidade. “A gente trabalha na Funjope sempre nessa perspectiva de acolher todas as culturas e tradições da cidade. O Natal de Luz do padre Nilson já faz parte dessa nossa história, né? Então, a gente acolheu esse projeto, a gente incorporou o evento à nossa programação oficial de Natal da cidade. Com certeza, será um momento importante de renovar esse espírito de fé, que todos nós acreditamos que deveremos viver isso no período natalino”, ressaltou Marcus Alves.

Programação – O prefeito Cícero Lucena já lançou a programação com as festividades de fim de ano que irão movimentar a cultura e fortalecer o turismo de João Pessoa. Confira a programação completa no site da Prefeitura, através deste link (https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/altaestacao/)