Corinthians x Caxias do Sul ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (16/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Corinthians x Caxias do Sul hoje, HOJE (16) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Bruno Henrique é Indiciado por Suposta Manipulação de Cartão; Flamengo se Pronuncia

PALPITES E MELHORES ODDS Botafogo x São Paulo

Corinthians x Caxias do Sul: Acompanhe o Livescore do Jogo de 17/04/2025 pela NBB

A bola laranja vai subir novamente nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), para o duelo entre Corinthians Paulista x Caxias do Sul pela fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida promete fortes emoções, principalmente após o equilíbrio visto nos últimos encontros entre os times. Acompanhe ao vivo o livescore e tudo que acontece neste confronto direto com cobertura completa.

Momento das Equipes

O Corinthians Paulista entra em quadra com a responsabilidade de manter sua posição no meio da tabela e buscar uma vaga nos playoffs. Nos últimos cinco jogos, a equipe paulista venceu duas partidas — contra o Unifacisa (83×74) e o Mogi (93×73) — mas também sofreu três derrotas, o que deixa a equipe em alerta.

Já o Caxias do Sul vive uma fase delicada na temporada. São quatro derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo uma dura derrota para o Franca por 117 a 57. A única vitória recente foi diante do Mogi, por 82 a 75.

Santos x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Vitória x Fortaleza ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Histórico de Confrontos Diretos (H2H)

Nos últimos confrontos entre Corinthians e Caxias do Sul, o equilíbrio tem sido a marca registrada. Em dezembro de 2024, o time gaúcho venceu por apenas um ponto (80×79). Em abril de 2024, o Corinthians deu o troco com uma vitória expressiva (107×93). Das últimas cinco partidas entre as equipes, cada uma venceu duas vezes, com uma vitória do Caxias por um ponto (76×75) em 2023.

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas apontam favoritismo do Corinthians:

Bet365: Corinthians 1.17 | Caxias 4.50

Corinthians 1.17 | Caxias 4.50 Betano.br: Corinthians 1.14 | Caxias 5.50

Corinthians 1.14 | Caxias 5.50 Esportivabet: Corinthians 1.15 | Caxias 4.75

Corinthians 1.15 | Caxias 4.75 Superbet.br: Corinthians 1.19 | Caxias 4.75

Com base nas cotações, o time paulista é amplamente favorito, mas vale lembrar que o Caxias já venceu esse duelo recentemente e pode surpreender.

Onde Assistir

A transmissão ao vivo estará disponível para os apostadores cadastrados nas plataformas como Bet365, Betano, Superbet e outras que oferecem streaming de eventos esportivos. É necessário ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para acessar o vídeo. Alternativamente, o Flashscore acompanha cada lance em tempo real, com estatísticas atualizadas, livescore e notificações de pontos.

Últimos Resultados

Corinthians Paulista – últimos jogos:

10/04: Unifacisa 74×83 Corinthians (V)

07/04: Fortaleza B.C. 79×67 Corinthians (D)

29/03: Pinheiros 83×76 Corinthians (D)

Caxias do Sul – últimos jogos:

11/04: Caxias do Sul 73×77 São José (D)

09/04: Caxias do Sul 82×75 Mogi (V)

31/03: Franca 117×57 Caxias do Sul (D)

Considerações Finais

Com o apoio de sua torcida e motivado pela briga por uma vaga melhor nos playoffs, o Corinthians tem a chance de se impor em casa. Porém, o Caxias do Sul mostrou que pode ser uma pedra no sapato do alvinegro e não deve ser subestimado. Fique ligado no Flashscore e nas plataformas de streaming para não perder nenhum detalhe desse jogão da NBB!

Tags: #CorinthiansBasquete #CaxiasDoSul #NBB2025 #BasqueteAoVivo #Livescore #BasqueteBrasileiro #Flashscore #ApostasEsportivas #OndeAssistir #CorinthiansxCaxias

V

Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Ginásio da Franca, Franca • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro • Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!