Vini Jr. vence prêmio da Fifa, e Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo após 17 anos

Vini Jr., do Real Madrid, foi o grande vencedor do prêmio Fifa Awards, oThe Best, sendo eleito o melhor jogador do mundo. É a primeira vitória do Brasil no futebol masculino após 17 anos, quando Kaká se sagrou o ganhador.

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. (Foto: Getty Images)

Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

O craque do Real Madrid era o favorito ao prêmio, muito pelo que fez na temporada 2023/2024, sendo o protagonista das campanhas de título da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Espanhol.

No entanto, o camisa 7 também era o principal candidato a Bola de Ouro da France Football, outro prêmio também conceituado no mundo do futebol. O fato é que o volante espanhol Rodri, do Manchester City, foi quem venceu, desbancando Vini, o segundo colocado.

A premiação de outubro rendeu muita polêmica no Brasil e também entre muitos nomes do futebol pelo mundo. Mas na Fifa, Vini “derrotou” os adversários no prêmio individual.

O último brasileiro a vencer o prêmio da Fifa no futebol masculino foi Kaká, que foi o destaque do ano de 2007. Na época, o então jogador do Milan derrotou Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Manchester United. Ou seja, é a volta do Brasil a vencer a premiação depois de 17 anos.

Outros premiados

No feminino, a vencedora foi a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, que também confirmou o favoritismo. A meia já havia vencido a disputa na Bola de Ouro da France Football.

Nesta temporada, a novidade da Fifa foi o Prêmio Marta, que destaca o gol mais bonito no futebol de mulheres. E na rodada inaugural, foi a própria Rainha que venceu. O golaço foi no amistoso entre Brasil e Jamaica.

O Prêmio Puskas ficou com o atacante Alejandro Garnacho, do Manchester United, pelo gol de bicicleta contra o Everton, no Campeonato Inglês.

O Brasil também foi destaque em mais dois prêmios: o Fair Play, que premiou o volante Thiago Maia, do Internacional. O jogador recebeu o reconhecimento após aparecer na linha de frente em resgates dos ilhados na tragédia do Rio Grande do Sul; e o Torcedor, que destacou o menino Gui, amuleto do Vasco em 2023. O garoto de 10 anos conquistou troféu que contou com votação de fãs.

Veja os premiados do The Best Fifa Awards:

Melhor treinador do futebol masculino: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor goleiro: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Prêmio Puskas: Alejandro Garnacho (Manchester United)

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

Prêmio Marta: Marta (Brasil)

Melhor goleira: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/EUA)

Melhor treinador(a) do futebol feminino: Emma Hayes (EUA)

Prêmio Fair Play: Thiago Maia (Internacional)

Torcedor do ano: Gui (torcedor do Vasco)

Seleção Masculina: Emiliano Martínez (ARG,Aston Villa),Dani Carvajal (ESP, Real Madrid), Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid), Rúben Dias (POR, Manchester City), William Saliba (FRA, Arsenal); Jude Bellingham (ING, Real Madrid), Rodri (ESP, Manchester City), Toni Kroos (ALE, Real Madrid); Lamine Yamal (ESP-Barcelona), Erling Haaland (ING-Manchester City), Vini Jr. (BRA-Real Madrid).

Seleção Feminina: Alyssa Naeher (EUA, Chiago Red Stars), Lucy Bronze (ING, Chelsea), Naomi Girma (EUA, San Diego Wave), Irene Paredes (ESP, Barcelona) e Ona Battle (ESP, Barcelona); Lindsey Horan (EUA, Portland Thorns), Patri Guijarro (ESP, Barcelona) e Aitana Bonmatí (ESP, Barcelona); Gabi Portilho (BRA, Corinthians), Salma Paralluelo (ESP, Barcelona), Caroline Hansen (NOR, Barcelona).

