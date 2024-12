Semana com performances de canto lírico e jazz para encantar o público na APL e CCSF

Na penúltima semana de apresentações deste ano, o projeto ‘Viva o Centro Com Música” apresenta uma programação especial para os dias 18, 19 e 20, com uma rica mistura de estilos musicais e performances. Excepcionalmente, nesta quarta-feira (18) as apresentações acontecerão na Academia Paraibana de Letras (APL), às 17h30. As apresentações dos dias quinta-feira (19) e sexta-feira (20) serão no Centro Cultural São Francisco (CCSF), trazendo ao público momentos de imersão cultural e musical. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Nesta quarta-feira (18), às 17h30, se apresentam o tenor Leonardo Domingos e a soprano Izadora França, acompanhados pelo pianista Vinícius Sales. Eles trazem ao palco a elegância do canto lírico. A partir das 18h, teremos a ‘Ave Maria’, interpretada pelo soprano Izadora França. Em seguida, O JPBone da Big Band Rubacão Jazz, um quarteto de trombones formado por músicos experientes das esferas federal e estadual, que apresentam um repertório que vai da música brasileira aos clássicos da música ocidental.

Na quinta-feira (19), no mesmo horário, a programação segue com o barítono Eduardo Cunha Lima e o sopranista Kleiton D’Araújo, acompanhados pelo pianista Hamurabi Ferreira, em uma apresentação que promete emocionar. A partir das 18h, teremos a ‘Ave Maria’, interpretada pelo soprano Izadora França. Logo em seguida, o destaque será a Big Band Rubacão Jazz, que se apresenta com uma formação completa de sopros, percussão e harmonia, executando clássicos do jazz, frevo e outros estilos brasileiros, marcando o encerramento do dia com energia e sofisticação.

E para encerrar a semana, na sexta-feira (20), o Grupo Curta Ópera se junta por completo com o pianista, Vinícius Sales, e promete levar a grandiosidade da música lírica. A partir das 18h, Izadora França apresenta a tradicional ‘Ave Maria’. Logo após, o Combo Instrumental Rubacão Jazz fecha o evento com uma formação intimista que combina trombone, guitarra, baixo e bateria. O grupo mistura o jazz clássico com toques regionais, incorporando improvisos que tornam cada apresentação única.

“Eu me senti transportado para a idade média, me sentindo um príncipe ao escutar as músicas clássicas da ópera, e em seguida nesse espaço aberto, ouvir a bossa nova foi como uma viagem inesquecível”, comentou o comerciante Getúlio Alves.

Viva o Centro – O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. Em sua segunda edição, que teve início em agosto e vai até janeiro de 2025, a iniciativa busca revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa através da cultura, especialmente a música.

O ‘Viva o Centro com Música’ também abre espaço para inovação tecnológica por meio de uma pesquisa pioneira. O projeto explora o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros. O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível.