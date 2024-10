ASSISTIR AO VIVO Goiás x Bahia COM IMAGENS Copa do Brasil Sub-20, HOJE (30/10)

Por MRNews



A COPA DO BRASIL SUB-20 de 2024 chega a sua fase decisiva! Assim, a partida entre Goiás x Bahia da Copa do Brasil Sub-20 acontece hoje, HOJE (30/10) às 16 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Goiás , que busca a vitória sob seus domínios.

A partida acontece COMO NA DATA INFORMADA e será um dos jogos mais emocionantes desta competição, já que se trata de um clássico do SUB-20 e do futebol nacional, por que não? Confira a seguir, onde haverá transmissão dos jogos.

Goiás x Bahia – Quartas de Final da Copa do Brasil Sub-20 2024

No dia 30 de outubro de 2024, o Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, será palco de um grande confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Goiás e Bahia entram em campo para a primeira partida decisiva desta fase do torneio, com o apito inicial marcado para às 16h (horário de Brasília). O duelo promete emoção e equilíbrio, com as duas equipes jovens buscando uma vaga nas semifinais da competição.

Contexto do Confronto

O Goiás E.C. chega embalado para esta fase do campeonato, tendo demonstrado um desempenho sólido em fases anteriores. A equipe esmeraldina aposta no entrosamento do elenco e na força da torcida para superar o Bahia. A equipe da casa terá o Estádio Hailé Pinheiro como um trunfo, e os jogadores sabem da importância de conquistar um resultado positivo neste primeiro duelo.

Por outro lado, o E.C. Bahia também vem em boa fase e pretende surpreender fora de casa. Com um elenco jovem e talentoso, o Tricolor Baiano aposta em um esquema tático ofensivo, buscando explorar as brechas deixadas pelo adversário. O time vem se preparando intensamente para neutralizar as investidas do Goiás e criar suas próprias oportunidades.

Informações Importantes sobre Ingressos e Acesso ao Estádio

Os portões do Estádio Hailé Pinheiro serão abertos às 14h, duas horas antes do início da partida. A capacidade total do estádio é de 14.525 lugares, e para este confronto foram disponibilizados 6.000 ingressos, sendo 2.400 destinados à meia-entrada, conforme a Lei Federal nº 12.933/2013. Importante destacar que todos os ingressos são nominais e intransferíveis, devendo ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial do Goiás E.C.

Os setores estão divididos entre a torcida do Goiás E.C., com acesso pelo Portão 06, e o setor visitante, destinado aos torcedores do Bahia, com entrada pelo Portão 03. Os valores dos ingressos são de R$ 20,00 para inteira e R$ 10,00 para meia-entrada. Não haverá bilheteria física no local, o que reforça a importância de comprar os ingressos de forma antecipada.

Regras de Acesso e Considerações

No dia do jogo, para entrar no estádio, todos os torcedores precisarão passar por reconhecimento facial, além de apresentar seus ingressos e documentos. Para o cadastro no site de ingressos, é necessário fazer o upload de uma foto do rosto com fundo branco, centralizado e com boa iluminação, respeitando as orientações fornecidas pelo clube.

É importante frisar que cada torcedor terá direito a apenas um ingresso, sendo ele nominal e intransferível. Qualquer tentativa de fraude no envio das informações pode resultar na suspensão da entrada no estádio por 12 meses.

Para garantir um ambiente seguro e organizado, a entrada de crianças será permitida, desde que acompanhadas por um responsável legal e com documentos pessoais. Para crianças acima de 12 anos, será exigida a apresentação de um teste negativo para COVID-19, realizado até 72 horas antes da partida.

Expectativas para o Jogo

Goiás e Bahia entram em campo buscando a vantagem nesta fase eliminatória. A equipe da casa quer usar o fator campo a seu favor, contando com o apoio da torcida e a consistência do seu time para construir uma vantagem antes do jogo de volta. O Bahia, por sua vez, deseja surpreender em Goiânia e levar um bom resultado para Salvador.

Os torcedores podem esperar um jogo bastante disputado, com as duas equipes buscando o gol desde o início. A Copa do Brasil Sub-20 é uma grande oportunidade para jovens talentos se destacarem, e este confronto promete revelar futuros craques do futebol brasileiro.

Conclusão

A partida entre Goiás E.C. e E.C. Bahia, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, é um evento imperdível para os amantes do futebol. Com equipes motivadas e bem preparadas, o confronto no Estádio Hailé Pinheiro promete ser emocionante do início ao fim. Fique atento às regras de acesso e adquira seu ingresso de forma antecipada para não perder nenhum detalhe deste grande jogo!