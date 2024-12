Jagiellonia Bialystok x NK Olimpija Ljubljana ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (19/12), PALPITES

O jogo entre Jagiellonia Bialystok x NK Olimpija Ljubljana acontece HOJE (19/12) às 17 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Veja Também

Jagiellonia Bialystok x NK Olimpija Ljubljana: Prévia e Palpites – Conference League

Na próxima quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024, o Jagiellonia Bialystok enfrenta o NK Olimpija Ljubljana na Chorten Arena, às 17h (horário de Brasília). A partida promete ser decisiva para ambas as equipes, que disputam uma vaga direta no top 8 da Conference League, evitando assim os playoffs.

Contexto das Equipes

Jagiellonia Bialystok

Depois de uma temporada mediana em 2022/23, quando terminou em 14º na Ekstraklasa, o Jagiellonia deu a volta por cima, conquistando o título nacional pela primeira vez em 2023/24. Essa conquista os levou à disputa da Conference League, onde estão surpreendendo.

Com quatro jogos invictos no início da fase de grupos, o Jaga sofreu sua primeira derrota na competição no dia 12 de dezembro, ao perder para o Mlada Boleslav, da República Tcheca, por 1×0. O time polonês, no entanto, segue em 8º lugar na tabela da Conference League e pode garantir uma vaga direta para as oitavas-de-final com uma vitória.

Destaque para o veterano Jesús Imaz, que, aos 34 anos, já marcou 15 gols nesta temporada, consolidando-se como um dos principais nomes do ataque polonês.

NK Olimpija Ljubljana

O time esloveno vive um grande momento tanto no cenário doméstico quanto internacional. Líder isolado da liga eslovena, com seis pontos de vantagem sobre o Maribor, o Olimpija também busca assegurar sua classificação direta para as oitavas da Conference League.

Apesar de uma derrota pesada para o Cercle Brugge por 4×1 na rodada anterior, o Olimpija ocupa a 14ª posição, apenas um ponto atrás do Jagiellonia. O atacante Raul Florucz, autor de 12 gols em 24 partidas nesta temporada, é a principal ameaça ofensiva dos visitantes.

Retrospecto Recente

Jagiellonia Bialystok (últimos 5 jogos na Conference League): WWWDL

(últimos 5 jogos na Conference League): WWWDL NK Olimpija Ljubljana (últimos 5 jogos na Conference League): LWWWL

Ambos os times mostraram consistência ao longo da competição, mas vêm de derrotas na última rodada, aumentando a pressão para este confronto decisivo.

Notícias das Equipes

Jagiellonia Bialystok

O zagueiro Adrian Dieguez está suspenso após receber cartão vermelho na última partida. Com isso, Mateusz Skrzypczak deverá formar dupla com Jetmir Haliti na zaga. Além disso, o jovem Damian Wojdakowski segue fora devido a uma lesão no ligamento cruzado.

NK Olimpija Ljubljana

Os visitantes também sofrem com suspensão, já que Thalisson foi expulso na derrota contra o Cercle Brugge. O técnico deverá manter Peter Agba como titular no meio-campo e contar com o argentino Agustin Doffo para reforçar a criação de jogadas.

Prováveis Escalações

Jagiellonia Bialystok:

Abramowicz; Sacek, Skrzypczak, Haliti, Stojinovic; Imaz, Kubicki, Nene; Hansen, Churlinov, Pululu.

NK Olimpija Ljubljana:

Vidovsek; Ristic, Ratnik, Muhamedbegovic; Silva, Agba, Doffo, Sualehe; Blanco, Brest, Durdov.

Palpite e Prognóstico

O Jagiellonia chega com a força do mando de campo e precisa da vitória para garantir sua classificação. Já o Olimpija, apesar de ser um time competitivo, mostrou dificuldades defensivas em jogos fora de casa.

Palpite: Jagiellonia Bialystok 1×0 NK Olimpija Ljubljana

Acreditamos que a equipe polonesa conseguirá se impor diante de sua torcida, contando com a experiência de Imaz para decidir o confronto.

Onde Assistir:

A transmissão da partida poderá ser conferida nos canais oficiais da UEFA ou nas plataformas de streaming esportivas disponíveis no Brasil.

Fique de olho: Acompanhe a análise de resultados e estatísticas completas após o jogo!