ONDE ASSISTIR Flamengo x Porto Vitória AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (11/03); COM IMAGENS

O jogo entre Flamengo x Porto Vitória pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (11/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Onde Assistir Flamengo x Porto Vitória ao Vivo – Copa do Brasil Sub-17 2025

Na tarde desta terça-feira (11), o Flamengo recebe o Porto Vitória, do Espírito Santo, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 de 2025. O confronto promete fortes emoções, com o Flamengo buscando seu terceiro título da competição, enquanto o Porto Vitória tenta surpreender e avançar à próxima fase, após seis participações no torneio.

Onde Assistir ao Jogo: Infelizmente, a partida não será transmitida ao vivo na TV ou em plataformas de streaming. Porém, você pode acompanhar todos os detalhes do jogo e a cobertura ao vivo de tudo que acontece, como gols e eventos do jogo, por meio de sites especializados como Goal.com e outras plataformas de esportes ao vivo.

Escalações Prováveis:

Flamengo Sub-17: Gabriel (goleiro) Natã, Heitor, Daniel, Bernardo João, Levy, Davi Luiz, Victor Hugo e Rafael Técnico: Eduardo Zuma

Porto Vitória Sub-17: Escalação ainda não confirmada.



Informações Importantes:

Data: Terça-feira, 11 de março de 2025

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro, RJ

Árbitra: Jenifer Alves de Freitas

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Marcelo Araujo Ossimo

Quarto Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida

Formato do Jogo: O confronto entre Flamengo e Porto Vitória é em jogo único. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará o ganhador do duelo entre América-MG e Capital-DF nas oitavas de final.

Oportunidade para o Porto Vitória: Com o Porto Vitória sendo campeão capixaba, a equipe busca surpreender o Flamengo e avançar na competição, o que seria um grande feito para o time, considerando as fortes equipes que participam da Copa do Brasil Sub-17.

Fique ligado na cobertura ao vivo dos detalhes da partida através de sites como o Goal.com, onde você encontrará as últimas atualizações, placares e muito mais sobre o futebol brasileiro.

Outros Jogos do Dia: Além de Flamengo x Porto Vitória, confira a programação completa de jogos de futebol na TV/Streaming e as principais notícias esportivas na plataforma.

Goal.com oferece todos os detalhes de competições nacionais e internacionais, proporcionando uma experiência completa para os fãs de futebol.

Como Assistir aos Jogos:

A transmissão dos jogos da Copa do Brasil Sub-17 varia conforme os direitos de transmissão adquiridos por diferentes plataformas. Historicamente, as partidas foram exibidas por canais como ESPN Brasil, SporTV e plataformas de streaming como a Eleven Sports. Recomenda-se verificar a programação desses canais e plataformas próximas às datas dos jogos para confirmar a disponibilidade das transmissões.

Acompanhe as Estatísticas e Resultados:

Para informações detalhadas sobre confrontos, resultados ao vivo, estatísticas e classificações, o site OGol oferece cobertura completa da Copa do Brasil Sub-17. Você pode acessar a página dedicada à competição para atualizações em tempo real.

Considerações Finais:

A Copa do Brasil Sub-17 é uma vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro, proporcionando oportunidades para que esses atletas se destaquem em nível nacional. Fique atento às transmissões e acompanhe de perto o desempenho das futuras estrelas do esporte.

