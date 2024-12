Com Botafogo líder e Flamengo vice, veja os clubes da Série A com mais premiações em 2024

Com o fim da temporada no futebol sul-americano, já é possível mensurar as premiações em 2024 dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E, no ranking, é o Botafogo quem lidera, seguido do Flamengo e com o Atlético-MG fechando o top-3. Na outra ponta da lista, o Criciúma, rebaixado para a Série B, foi o menos bonificado na temporada.

Botafogo lidera o ranking de premiações em 2024. Antonio Lacerda/EFE

Muito do valor arrecadado pelo Botafogo nas premiações é proveniente da Libertadores. Acontece que, com a conquista da competição, o Fogão levou para casa cerca de R$ 202 milhões. Ainda, somado ao título do Brasileirão e demais bonificações, o clube carioca embolsou R$ 261.450.250,00.

+ Veja o detalhamento de quanto cada clube recebeu pelas competições disputadas

Na segunda colocação do ranking nas premiações de 2024 está o Flamengo. O Mengão chegou a R$ 178.355.770,00 — sendo R$ 93 milhões provenientes do título da Copa do Brasil, conquistado em cima do Atlético-MG.

Flamengo é o segundo time da Série A com mais premiações em 2024. Divulgação: Gilvan de Souza/Flamengo

Vice-campeão tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, o Atlético-MG fecha o top-3 da lista. Mesmo batendo na trave em ambas as competições que disputou a final, o Galo ainda poderia ser o segundo no ranking de premiações em 2024. No entanto, o mal desempenho da equipe na Série A fez com que não ultrapassasse o Flamengo. Assim, o time mineiro somou R$ 172.468.950,00.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma, por outro lado, foi o time que menos somou premiações no ano. Os valores arrecadados pelo Tigre na temporada são referentes ao estadual e a Copa do Brasil, onde disputou desde a primeira fase. As bonificações do time catarinense, quando somadas, chegam a R$ 5.600.000,00.

Veja o ranking dos clubes da Série A quanto às premiações em 2024

Botafogo – R$ 261.410.250,00 Flamengo – R$ 178.355.770,00 Atlético-MG: R$ 172.468.950,00 São Paulo – R$ 101.800.785,00 Palmeiras – R$ 95.573.435,00 Corinthians – R$ 77.517.430,00 Fluminense – R$ 76.337.670,00 Fortaleza – R$ 69.195.637,00 Cruzeiro – R$ 62.613.197,50 Grêmio – R$ 54.678.420,00 Internacional – R$ 54.549.397,50 Bahia – R$ 49.420.607,00 Vasco – R$ 49.300.000,00 Bragantino – R$ 39.894.580,00 Juventude – R$ 30.300.000,00 Athletico-PR – R$ 29.303.780,00 Vitória – R$ 25.422.705,00 Cuiabá – R$ 15.949.397,50 Atlético-GO – R$ 9.000.000,00 Criciúma – R$ 5.600.000,00

De acordo com o ge, que realizou o levantamento, o valor final pode variar por causa do câmbio nas premiações internacionais. Os cálculos feitos tiveram base no dolar a R$ 6,05, no dia 10 de dezembro.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba